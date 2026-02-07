Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş, Fenerbahçe'den transfer edecek! Yıldız futbolcunun transferi yaza kaldı...

Ara transfer döneminde kadrosunu 7 isimle güçlendiren Beşiktaş, yaz için planlamalara şimdiden başladı. Sergen Yalçın liderliğindeki siyah-beyazlıların, sezonun bitimiyle birlikte Fenerbahçe'nin yıldız orta sahasını renklerine bağlayacağı iddia edildi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 07.02.2026 10:46 Güncelleme Tarihi: 07.02.2026 10:49
Trendyol Süper Lig'de 36 puanla 5.sırada bulunan Beşiktaş, ara transfer dönemini hareketli geçirdi ve önemli isimleri kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar; Kristjan Asllani, Yasin Özcan, Amir Murillo, Devis Vasquez, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan ve Hyeon-Gyu Oh'u renklerine bağladı.

Şimdiden gözünü haziran ayına çeviren Kartal'da yönetim, yeni sezon yapılanması için de vakit kaybetmeyecek.

PLANLAMA BAŞLADI

Gelecek sezon için yeniden iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Kara Kartal, bu kapsamda ilk transfer edeceği ismi belirledi.

KARTAL'DA FRED SESLERİ

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş, Fenerbahçe formasını giyen Fred'i yaz döneminde takıma katacak.

GERİ PLANDA KALDI

Brezilyalı futbolcu Fred, sarı-lacivertli takımın Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante transferlerinden sonra gözden düştü ve sezon sonu takımdan ayrılması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

İLK TEMAS GEÇEN YIL KURULDU

Haberde, geçtiğimiz yıl Başkan Serdal Adalı'nın, dönemin Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile temas kurduğu iddia edildi.

MOURINHO'DAN ONAY ÇIKMADI

Fakat Koç'un, seçim süreci dışında Jose Mourinho'nun da onay vermemesi nedeniyle Brezilyalı oyuncunun transferinin gerçekleşmediği öne sürüldü.

İLK HAMLE FRED OLACAK

Beşiktaş'ın transferde bu kez kararlı olduğu ve Serdal Adalı'nın yaz transferlerinden ilkinin 32 yaşındaki orta saha olacağı aktarıldı.

F.BAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 111 maça çıkan tecrübeli isim, 8,407 dakika süre aldı.

PERFORMANSI

Fred, bu süre zarfında rakip fileleri 9 kez sarsmayı başarırken, tam 19 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

SÖZLEŞME DURUMU

Deneyimli oyuncunun, Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Fred'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.