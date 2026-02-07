Trend
Beşiktaş, Fenerbahçe'den transfer edecek! Yıldız futbolcunun transferi yaza kaldı...
Ara transfer döneminde kadrosunu 7 isimle güçlendiren Beşiktaş, yaz için planlamalara şimdiden başladı. Sergen Yalçın liderliğindeki siyah-beyazlıların, sezonun bitimiyle birlikte Fenerbahçe'nin yıldız orta sahasını renklerine bağlayacağı iddia edildi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 07.02.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 07.02.2026 10:49