Trend Galeri Trend Spor BEŞİKTAŞ HABERİ: Rafa Silva için bomba gelişme! Dünya devi transferde harekete geçti...

BEŞİKTAŞ HABERİ: Rafa Silva için bomba gelişme! Dünya devi transferde harekete geçti...

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, performansıyla bu sezon siyah-beyazlı takımın skor yükünü sırtladı. Portekizli oyuncunun performansı Avrupa'nın dev takımlarının da ilgisini çekti. İtalyan devinin transferde harekete geçtiği iddia edildi. Transferde Beşiktaş yönetiminin tavrının beklendiği öne sürüldü. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 15.04.2025 12:30 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:53
BEŞİKTAŞ HABERİ: Rafa Silva için bomba gelişme! Dünya devi transferde harekete geçti...

Beşiktaş'ta yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı transfer edilen yıldız futbolcu Rafa Silva, takımda yaşanan istikrarsız görüntüye rağmen en dikkat çeken isim oldu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Rafa Silva için bomba gelişme! Dünya devi transferde harekete geçti...

Portekizli yıldız futbolcu, siyah-beyazlı takımın Süper Lig'e, Avrupa'ya ve Türkiye Kupası'na erkenden havlu atmasına rağmen, sergilediği performans ve istikrarıyla öne çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Rafa Silva için bomba gelişme! Dünya devi transferde harekete geçti...

Bu sezon tüm kulvarlarda 42 resmi maça çıkan Portekizli yıldız vatandaşı Gedson Fernandes'in (43 maç) ardından takımın en çok maçta görev alan oyuncusu oldu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Rafa Silva için bomba gelişme! Dünya devi transferde harekete geçti...

İstikrar abidesi olan Portekizli futbolcu, çıktığı maçlarda tam 3.665 dakika sahada kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Rafa Silva için bomba gelişme! Dünya devi transferde harekete geçti...

Skor katkısı bakımından zirveyi kimseye bırakmayan Rafa, oynadığı tüm karşılaşmalarda 14 gol, 11 asistle 25 gole direkt katkı verdi.