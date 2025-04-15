Trend
Galeri
Trend Spor
BEŞİKTAŞ HABERİ: Rafa Silva için bomba gelişme! Dünya devi transferde harekete geçti...
BEŞİKTAŞ HABERİ: Rafa Silva için bomba gelişme! Dünya devi transferde harekete geçti...
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, performansıyla bu sezon siyah-beyazlı takımın skor yükünü sırtladı. Portekizli oyuncunun performansı Avrupa'nın dev takımlarının da ilgisini çekti. İtalyan devinin transferde harekete geçtiği iddia edildi. Transferde Beşiktaş yönetiminin tavrının beklendiği öne sürüldü. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 15.04.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:53