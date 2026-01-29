Beşiktaş için ters köşe kaleci iddiası! Görüşmeler sürüyor

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar, devre arasında takıma yapılacak takviyeler konusunda çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların bu doğrultuda kaleci bölgesine de takviye planladığı öğrenildi. Mert Günok ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayıran Beşiktaş'ın kaleci transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldığı belirtildi. Beşiktaş'ın kariyerini Premier Lig'de sürdüren 32 yaşındaki file bekçisi ile ilgilendiği aktarıldı. ADALI 'ALACAĞIZ' DEDİ Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlenen basın toplantısında kaleci transferine dair soruya cevap verdi. Serdal Adalı, 'Kaleci alacağız' açıklamasını yaptı. AREOLA İDDİASI Sky Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız veren kurmayların, West Ham United'dan Alphonse Areola ile ilgilendiği kaydedildi. Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Fransız kaleci için West Ham United ile görüşmelere başladığı vurgulandı. 32 yaşındaki Alphonse Areola'nın transferi konusunda kısa süre içinde somut gelişmelerin yaşanmasının beklendiği ifade edildi. 20 MAÇTA FORMA GİYDİ Alphonse Areola, bu sezon West Ham United'da 20 mücadelede forma şansı buldu. Fransız eldiven, bu mücadelelerde kalesinde 37 gol gördü. Alphonse Areola'nın West Ham United ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek. Fransız file bekçisinin güncel piyasa değeri 7 milyon euro. DEV TAKIMLARDA OYNADI PSG altyapısında yetişen Alphonse Areola daha sonra Lens, Bastia, Villarreal, Real Madrid ve Fulham'da oynadı. West Ham United, 2022-2023 sezonu başında Alphonse Areola için 9 milyon 300 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.