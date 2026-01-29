Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş için ters köşe kaleci iddiası! Görüşmeler sürüyor

Beşiktaş için ters köşe kaleci iddiası! Görüşmeler sürüyor

Beşiktaş'ta kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Yasin Özcan ve Kristjan Asllani ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar için dikkat çeken bir kaleci iddiası geldi.

Giriş Tarihi: 29.01.2026 17:17 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:18