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Beşiktaş, Juventus’un yıldızının peşinde! Teklif yapıldı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, Juventus forması giyen yıldız futbolcuya kanca attığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 18.08.2026 17:47 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 17:48
Beşiktaş, Juventus’un yıldızının peşinde! Teklif yapıldı

Beşiktaş'ta galibiyet serisi sonrası transfer çalışmalarındaki hareketliliğin devam ettiği öğrenildi.

Beşiktaş, Juventus’un yıldızının peşinde! Teklif yapıldı

Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlıların, transferde sürpriz bir ismi gündemine aldığı kaydedildi.

Beşiktaş, Juventus’un yıldızının peşinde! Teklif yapıldı

Beşiktaş'ın 28 yaşındaki oyuncu için Juventus'a teklif yaptığı aktarıldı.

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Beşiktaş, Juventus’un yıldızının peşinde! Teklif yapıldı

NICO GONZALEZ RADARDA

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Juventus'tan Nico Gonzalez'i transfer etmek istediği belirtildi.

Beşiktaş, Juventus’un yıldızının peşinde! Teklif yapıldı

Siyah-beyazlıların, Arjantinli kanat oyuncusu için Juventus'a teklif sunduğu aktarıldı.

Beşiktaş, Juventus’un yıldızının peşinde! Teklif yapıldı

Beşiktaş'ın Nico Gonzalez için yaptığı ilk teklifin satın alma opsiyonlu kiralık olduğu vurgulandı.

Beşiktaş, Juventus’un yıldızının peşinde! Teklif yapıldı

JUVENTUS BONSERVİSLİ TEKLİFE SICAK

Juventus'un Nico Gonzalez'i bonservisiyle birlikte göndermeyi planladığı ifade edildi.

Beşiktaş, Juventus’un yıldızının peşinde! Teklif yapıldı

Nico Gonzalez'in Juventus'ta devam etme ihtimalin de açık olduğu belirtildi.

Beşiktaş, Juventus’un yıldızının peşinde! Teklif yapıldı

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

Nico Gonzelez'in Juventus ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Beşiktaş, Juventus’un yıldızının peşinde! Teklif yapıldı

28 yaşındaki Arjantinli yıldızın güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #JUVENTUS #VİNCENZO ITALİANO #TRANSFER