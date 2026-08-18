Beşiktaş, Juventus’un yıldızının peşinde! Teklif yapıldı

Beşiktaş'ta galibiyet serisi sonrası transfer çalışmalarındaki hareketliliğin devam ettiği öğrenildi. Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlıların, transferde sürpriz bir ismi gündemine aldığı kaydedildi. Beşiktaş'ın 28 yaşındaki oyuncu için Juventus'a teklif yaptığı aktarıldı. NICO GONZALEZ RADARDA Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Juventus'tan Nico Gonzalez'i transfer etmek istediği belirtildi. Siyah-beyazlıların, Arjantinli kanat oyuncusu için Juventus'a teklif sunduğu aktarıldı. Beşiktaş'ın Nico Gonzalez için yaptığı ilk teklifin satın alma opsiyonlu kiralık olduğu vurgulandı. JUVENTUS BONSERVİSLİ TEKLİFE SICAK Juventus'un Nico Gonzalez'i bonservisiyle birlikte göndermeyi planladığı ifade edildi. Nico Gonzalez'in Juventus'ta devam etme ihtimalin de açık olduğu belirtildi. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK Nico Gonzelez'in Juventus ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek. 28 yaşındaki Arjantinli yıldızın güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.