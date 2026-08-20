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Beşiktaş – Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vincenzo Italiano’dan ilk 11 kararı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i konuk edecek. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun kritik maçtaki muhtemel ilk 11 ve Dusan Vlahovic kararı belli oldu. Peki heyecan dolu maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.08.2026 22:04 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 07:13