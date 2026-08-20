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Beşiktaş – Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vincenzo Italiano’dan ilk 11 kararı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i konuk edecek. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun kritik maçtaki muhtemel ilk 11 ve Dusan Vlahovic kararı belli oldu. Peki heyecan dolu maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

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Giriş Tarihi: 19.08.2026 22:04 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 07:13
Beşiktaş – Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vincenzo Italiano’dan ilk 11 kararı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş – Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vincenzo Italiano’dan ilk 11 kararı

Heyecan dolu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş – Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vincenzo Italiano’dan ilk 11 kararı

Zorlu müsabaka Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve maçta rakip takım taraftarları yer almayacak.

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Beşiktaş – Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vincenzo Italiano’dan ilk 11 kararı

VLAHOVIC SÜRE ALACAK

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in Kauno Zalgiris maçında son 20-25 dakikada görev yapması bekleniyor.

Beşiktaş – Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vincenzo Italiano’dan ilk 11 kararı

Siyah-beyazlılarda; Emirhan Topçu, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh'un ilk 11'e döneceği öğrenildi.

Beşiktaş – Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vincenzo Italiano’dan ilk 11 kararı

İLK KEZ LİTVANYALI BİR RAKİP

Bu sezon oynadığı 5 maçı da kazanan Beşiktaş, tarihinde ilk kez bir Litvanya temsilcisi ile rakip olacak.

Beşiktaş – Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vincenzo Italiano’dan ilk 11 kararı

STIELER DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki maçta Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Tobias Stieler'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ile Jonas Weickenmeier üstlenecek.

Beşiktaş – Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vincenzo Italiano’dan ilk 11 kararı

Kritik maçta VAR'da Sören Storks, AVAR'da ise Benjamin Cortus görev alacak.

Beşiktaş – Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vincenzo Italiano’dan ilk 11 kararı

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun Kauno Zalgiris maçındaki muhtemel ilk 11 tercihi şu şekilde:

Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh.

Beşiktaş – Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vincenzo Italiano’dan ilk 11 kararı

KAUNO ZALGIRIS'İN MUHTEMEL 11'İ

Litvanya temsilcsii Kauno Zalgiris'in Beşiktaş maçındaki muhtemel ilk 11'inde şu isimler yer alıyor:

Mikelionis, Mourtaki, Tolordava, Lekiatas, Honatar, Karashima, Burba, Benchaip, Snifka, Krekovic, Oliveira.

Beşiktaş – Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vincenzo Italiano’dan ilk 11 kararı

HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki heyecan dolu müsabaka S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #UEFA AVRUPA LİGİ #KAUNO ZALGİRİS #DUSAN VLAHOVİC