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Beşiktaş genel kurulunda kavga çıktı! Üyeler bir anda kürsüye yürüdü...

Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıda bir üyenin ihracı oylanırken tartışma çıktı. Üyeler bir anda kürsüye yürüdü. İşte yaşananlar...

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Giriş Tarihi: 03.10.2026 13:31 Güncelleme Tarihi: 03.10.2026 13:42
Beşiktaş genel kurulunda kavga çıktı! Üyeler bir anda kürsüye yürüdü...

Beşiktaş Kulübü 01.06.2025 - 31.05.2026 dönemi Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Beşiktaş genel kurulunda kavga çıktı! Üyeler bir anda kürsüye yürüdü...

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan toplantıda ilk olarak genel sekreter Uğur Fora kulübün idari faaliyetlerini anlatan bir konuşma yaptı.

Beşiktaş genel kurulunda kavga çıktı! Üyeler bir anda kürsüye yürüdü...

Başkan Serdal Adalı'nın konuşmasından sonra Denetleme Kurulu adına kürsüye gelen Özgür Şentürk Beşiktaş'ın mali tablolarını içeren bir sunum yaptı ve borcu açıkladı.

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Beşiktaş genel kurulunda kavga çıktı! Üyeler bir anda kürsüye yürüdü...

BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI

Açıklanan Denetleme Kurulu raporuna göre 31 Mayıs 2026 itibariyle Beşiktaş'ın borcu 27 milyar 521 milyon 43 bin 773 lira oldu.

Beşiktaş genel kurulunda kavga çıktı! Üyeler bir anda kürsüye yürüdü...

KAVGA ÇIKTI, ÜYELER KÜRSÜYE YÜRÜDÜ

Beşiktaş'ın Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kavga çıktı.

Beşiktaş genel kurulunda kavga çıktı! Üyeler bir anda kürsüye yürüdü...

Siyah-beyazlı takımda 1 üyenin ihracı oylanırken salonda tansiyon yükseldi.

Beşiktaş genel kurulunda kavga çıktı! Üyeler bir anda kürsüye yürüdü...

Üyenin ihracının kabul edilmesi tepkilere yol açtı. Bazı üyelere tepki göstermek adına kürsüye yürüdü.

Beşiktaş genel kurulunda kavga çıktı! Üyeler bir anda kürsüye yürüdü...

Divan başkanının oylamayı tekrarlamasının ardından tartışmalar sona erdi. Toplantı kaldığı yerden devam etti.

Beşiktaş genel kurulunda kavga çıktı! Üyeler bir anda kürsüye yürüdü...

İŞTE O KARELER!

Beşiktaş genel kurulunda kavga çıktı! Üyeler bir anda kürsüye yürüdü...
Beşiktaş genel kurulunda kavga çıktı! Üyeler bir anda kürsüye yürüdü...
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#BEŞİKTAŞ