Beşiktaş genel kurulunda kavga çıktı! Üyeler bir anda kürsüye yürüdü...

Beşiktaş Kulübü 01.06.2025 - 31.05.2026 dönemi Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan toplantıda ilk olarak genel sekreter Uğur Fora kulübün idari faaliyetlerini anlatan bir konuşma yaptı. Başkan Serdal Adalı'nın konuşmasından sonra Denetleme Kurulu adına kürsüye gelen Özgür Şentürk Beşiktaş'ın mali tablolarını içeren bir sunum yaptı ve borcu açıkladı. BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI Açıklanan Denetleme Kurulu raporuna göre 31 Mayıs 2026 itibariyle Beşiktaş'ın borcu 27 milyar 521 milyon 43 bin 773 lira oldu. KAVGA ÇIKTI, ÜYELER KÜRSÜYE YÜRÜDÜ Beşiktaş'ın Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kavga çıktı. Siyah-beyazlı takımda 1 üyenin ihracı oylanırken salonda tansiyon yükseldi. Üyenin ihracının kabul edilmesi tepkilere yol açtı. Bazı üyelere tepki göstermek adına kürsüye yürüdü. Divan başkanının oylamayı tekrarlamasının ardından tartışmalar sona erdi. Toplantı kaldığı yerden devam etti. İŞTE O KARELER!