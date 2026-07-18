Beşiktaş, Leo Pereira ile anlaştı! Ayrılık kapıda

Leandro Trossard'ı kadrosuna katan ve Mohamed Salah transferinde geri sayıma geçen Beşiktaş'ta hareketliliğin devam ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ın savunma hattına takviye için rotasını Brezilya'ya çevirdiği aktarıldı. Beşiktaş'ın Flamengo forması giyen Leo Pereira transferinde gaza bastığı kaydedildi. FLAMENGO İLE GÖRÜŞÜLÜYOR beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ın Leo Pereira transferi için Flamengo ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Beşiktaş'ın Leo Pereira ile anlaşma sağladığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların, Brezilyalı stoper ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı aktarıldı. SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK Leo Pereira'nın Flamengo ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2027'de sona erecek. Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. AYRILIK İHTİMALİ Öte yandan Beşiktaş'ta savunma hattında ayrılık ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Beşiktaş'ın Alman stoperi Felix Uduokhai'ye teklifler geldiği aktarıldı. Felix Uduokhai'nin takımdan ayrılmaya en yakın isim olduğu ifade edildi.