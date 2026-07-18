Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş, Leo Pereira ile anlaştı! Ayrılık kapıda

Beşiktaş, Leo Pereira ile anlaştı! Ayrılık kapıda

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın Flamengo forması giyen Leo Pereira ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 18.07.2026 21:34 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 21:35
Beşiktaş, Leo Pereira ile anlaştı! Ayrılık kapıda

Leandro Trossard'ı kadrosuna katan ve Mohamed Salah transferinde geri sayıma geçen Beşiktaş'ta hareketliliğin devam ettiği öğrenildi.

Beşiktaş, Leo Pereira ile anlaştı! Ayrılık kapıda

Beşiktaş'ın savunma hattına takviye için rotasını Brezilya'ya çevirdiği aktarıldı.

Beşiktaş, Leo Pereira ile anlaştı! Ayrılık kapıda

Beşiktaş'ın Flamengo forması giyen Leo Pereira transferinde gaza bastığı kaydedildi.

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Beşiktaş, Leo Pereira ile anlaştı! Ayrılık kapıda

FLAMENGO İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ın Leo Pereira transferi için Flamengo ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Beşiktaş, Leo Pereira ile anlaştı! Ayrılık kapıda

Beşiktaş'ın Leo Pereira ile anlaşma sağladığı kaydedildi.

Beşiktaş, Leo Pereira ile anlaştı! Ayrılık kapıda

Siyah-beyazlıların, Brezilyalı stoper ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı aktarıldı.

Beşiktaş, Leo Pereira ile anlaştı! Ayrılık kapıda

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

Leo Pereira'nın Flamengo ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2027'de sona erecek.

Beşiktaş, Leo Pereira ile anlaştı! Ayrılık kapıda

Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş, Leo Pereira ile anlaştı! Ayrılık kapıda

AYRILIK İHTİMALİ

Öte yandan Beşiktaş'ta savunma hattında ayrılık ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş, Leo Pereira ile anlaştı! Ayrılık kapıda

Beşiktaş'ın Alman stoperi Felix Uduokhai'ye teklifler geldiği aktarıldı.

Beşiktaş, Leo Pereira ile anlaştı! Ayrılık kapıda

Felix Uduokhai'nin takımdan ayrılmaya en yakın isim olduğu ifade edildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #FLAMENGO