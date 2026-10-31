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Beşiktaş maçı öncesi alarm verildi! Polis harekete geçti

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Celtic'e konuk olacağı maç öncesi İskoçya'ya alarm verildi. İskoçya polisi, kritik müsabaka öncesi harekete geçti.

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Giriş Tarihi: 31.10.2026 17:10 Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 17:11
Beşiktaş maçı öncesi alarm verildi! Polis harekete geçti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig etabının 4. haftasında Celtic'e konuk olacak.

Beşiktaş maçı öncesi alarm verildi! Polis harekete geçti

Glasgow'daki müsabaka 5 Kasım akşamı oynanacak.

Beşiktaş maçı öncesi alarm verildi! Polis harekete geçti

İskoçya'daki kritik mücadele öncesi İskoçya polisi teyakkuza geçti.

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Beşiktaş maçı öncesi alarm verildi! Polis harekete geçti

BONFIRE NIGHT'A DENK GELECEK

Beşiktaş'ın Glasgow'da oynayacağı müsabaka Bonfire Night kutlamalarıyla aynı geceye denk gelecek.

Beşiktaş maçı öncesi alarm verildi! Polis harekete geçti

BBC'nin haberine göre; İskoçya polisi, 5 Kasım'da 1700 personel görevlendirecek.

Beşiktaş maçı öncesi alarm verildi! Polis harekete geçti

İskoçya'da Donald Trump'ın 2025'te yaptığı ziyaretin ardından ülkede en büyük koordineli güvenlik operasyonu olacağı aktarıldı.

Beşiktaş maçı öncesi alarm verildi! Polis harekete geçti

EKSTRA ÖNLEMLER ALINACAK

Celtic Park'taki maçın yanı sıra kutlamalar ve muhtemel protestolar için İskoçya'da ekstra önlem alınacak.

Beşiktaş maçı öncesi alarm verildi! Polis harekete geçti

CELTIC PUANLA TANIŞAMADI

Celtic, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 haftada henüz puanla tanışamadı.

Beşiktaş maçı öncesi alarm verildi! Polis harekete geçti

Beşiktaş ise Avrupa Ligi'nde şu ana kadar mağlubiyet görmedi.

Beşiktaş maçı öncesi alarm verildi! Polis harekete geçti

Siyah-beyazlılar oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA AVRUPA LİGİ #BEŞİKTAŞ #CELTİC #İSKOÇYA