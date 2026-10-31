Beşiktaş maçı öncesi alarm verildi! Polis harekete geçti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig etabının 4. haftasında Celtic'e konuk olacak. Glasgow'daki müsabaka 5 Kasım akşamı oynanacak. İskoçya'daki kritik mücadele öncesi İskoçya polisi teyakkuza geçti. BONFIRE NIGHT'A DENK GELECEK Beşiktaş'ın Glasgow'da oynayacağı müsabaka Bonfire Night kutlamalarıyla aynı geceye denk gelecek. BBC'nin haberine göre; İskoçya polisi, 5 Kasım'da 1700 personel görevlendirecek. İskoçya'da Donald Trump'ın 2025'te yaptığı ziyaretin ardından ülkede en büyük koordineli güvenlik operasyonu olacağı aktarıldı. EKSTRA ÖNLEMLER ALINACAK Celtic Park'taki maçın yanı sıra kutlamalar ve muhtemel protestolar için İskoçya'da ekstra önlem alınacak. CELTIC PUANLA TANIŞAMADI Celtic, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 haftada henüz puanla tanışamadı. Beşiktaş ise Avrupa Ligi'nde şu ana kadar mağlubiyet görmedi. Siyah-beyazlılar oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.