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Beşiktaş maçındaki olaylar dünya basınında! Polislerin skandal müdahalesi manşetlerde...
Beşiktaş maçındaki olaylar dünya basınında! Polislerin skandal müdahalesi manşetlerde...
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Gürcistan'da oynadığı Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında tribünlerde yaşanan olaylar dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Gürcistan polisinin siyah-beyazlı taraftarlara skandal müdahalesi gazete manşetlerine taşındı.
Giriş Tarihi: 27.11.2026 09:01
Güncelleme Tarihi: 27.11.2026 09:04