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Beşiktaş Midtjylland maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turu Beşiktaş Midtjylland maçı tarihi
Beşiktaş Midtjylland maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turu Beşiktaş Midtjylland maçı tarihi
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi Midtjylland. Çift maç usulüyle oynanacak turun ilk karşılaşmasına Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak. Kritik karşılaşmanın yayın tarihi belli oldu. İşte Beşiktaş Midtjylland maçı yayın kanalı ve tarihi...
Giriş Tarihi: 09.07.2026 15:43
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 16:03