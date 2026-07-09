Beşiktaş Midtjylland maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turu Beşiktaş Midtjylland maçı tarihi

ARAL ŞİMŞİR TRABZONSPOR'A TRANSFER OLDU

Geçtiğimiz sezon, Midtjylland'ın en önemli oyuncusu olan Aral Şimşir, yaz transfer döneminde Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor, Midtjylland'a 13 milyon euroluk bonservis bedelinin 7 taksit halinde ödeneceği kaydedildi.

RÖVANŞ MAÇI TARİHİ

Beşiktaş, Midtjylland ile rövanş maçını ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Beşiktaş resmi hesabı karşılaşmaya ilişkin paylaşımı ise şu şekilde yaptı;