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Beşiktaş Midtjylland maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turu Beşiktaş Midtjylland maçı tarihi

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi Midtjylland. Çift maç usulüyle oynanacak turun ilk karşılaşmasına Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak. Kritik karşılaşmanın yayın tarihi belli oldu. İşte Beşiktaş Midtjylland maçı yayın kanalı ve tarihi...

Giriş Tarihi: 09.07.2026 15:43 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 16:03
Beşiktaş Midtjylland maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turu Beşiktaş Midtjylland maçı tarihi

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turundaki rakibi 17 Haziran'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi ile Midtjylland oldu. Kritik turun ilk maçı 23 Temmuz tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Siyah-beyazlılar bu karşılaşma öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş Midtjylland maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turu Beşiktaş Midtjylland maçı tarihi

BEŞİKTAŞ- MİDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Midtjylland ile ilk maçı 23 Temmuz'da Tüpraş Stadyumunda oynanacak.

Beşiktaş ile Midtjylland tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş tarafında en değerli oyuncu Orkun'ken, Midtjylland'ın en değerli oyuncusu ise 22 yaşındaki santraforları Franculino.

Beşiktaş Midtjylland maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turu Beşiktaş Midtjylland maçı tarihi

ARAL ŞİMŞİR TRABZONSPOR'A TRANSFER OLDU

Geçtiğimiz sezon, Midtjylland'ın en önemli oyuncusu olan Aral Şimşir, yaz transfer döneminde Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor, Midtjylland'a 13 milyon euroluk bonservis bedelinin 7 taksit halinde ödeneceği kaydedildi.

RÖVANŞ MAÇI TARİHİ

Beşiktaş, Midtjylland ile rövanş maçını ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Beşiktaş resmi hesabı karşılaşmaya ilişkin paylaşımı ise şu şekilde yaptı;

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Beşiktaş Midtjylland maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turu Beşiktaş Midtjylland maçı tarihi