Beşiktaş, Milan’ın yıldızına talip! İşte bonservis beklentisi

UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalmayı hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmiyor. Siyah-beyazlıların, transferde rotasını Milan'a çevirdiği öğrenildi. Beşiktaş'ın yıldız futbolcu için harekete geçtiği öne sürüldü. İLK HEDEFLERDEN BİRİ Calciomercato'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Milan forması giyen Youssouf Fofana ile ilgilendiği belirtildi. Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki orta sahanın transferi için temasları kurduğu vurgulandı. Milan'ın Youssouf Fofana için gelecek transfer teklifini değerlendirmeye sıcak baktığı aktarıldı. 20 MİLYON EURO TALEBİ Milan'ın Youssouf Fofana için 20 milyon Euro civarında bir teklif beklediği belirtildi. 27 yaşındaki oyuncunun, Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Youssouf Fofana'nın güncel piyasa değeri 23 milyon Euro olarak gösteriliyor. 26 MİLYON EURO ÖDENDİ Red Star'da futbola başlayan Youssouf Fofana daha sonra JA Drancy, Strasbourg ve Monaco formaları giydi. Milan, 2024-2025 sezonu başında Youssouf Fofana için 26 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.