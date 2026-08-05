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Beşiktaş, Milan’ın yıldızına talip! İşte bonservis beklentisi

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın, Milan forması giyen 27 yaşındaki yıldızla ilgilendiği iddia edildi. Serie A devinin, bonservis talebinin belli olduğu aktarıldı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 05.08.2026 17:05 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 17:06
Beşiktaş, Milan’ın yıldızına talip! İşte bonservis beklentisi

UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalmayı hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmiyor.

Beşiktaş, Milan’ın yıldızına talip! İşte bonservis beklentisi

Siyah-beyazlıların, transferde rotasını Milan'a çevirdiği öğrenildi.

Beşiktaş, Milan’ın yıldızına talip! İşte bonservis beklentisi

Beşiktaş'ın yıldız futbolcu için harekete geçtiği öne sürüldü.

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Beşiktaş, Milan’ın yıldızına talip! İşte bonservis beklentisi

İLK HEDEFLERDEN BİRİ

Calciomercato'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Milan forması giyen Youssouf Fofana ile ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş, Milan’ın yıldızına talip! İşte bonservis beklentisi

Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki orta sahanın transferi için temasları kurduğu vurgulandı.

Beşiktaş, Milan’ın yıldızına talip! İşte bonservis beklentisi

Milan'ın Youssouf Fofana için gelecek transfer teklifini değerlendirmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Beşiktaş, Milan’ın yıldızına talip! İşte bonservis beklentisi

20 MİLYON EURO TALEBİ

Milan'ın Youssouf Fofana için 20 milyon Euro civarında bir teklif beklediği belirtildi.

Beşiktaş, Milan’ın yıldızına talip! İşte bonservis beklentisi

27 yaşındaki oyuncunun, Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Beşiktaş, Milan’ın yıldızına talip! İşte bonservis beklentisi

Youssouf Fofana'nın güncel piyasa değeri 23 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş, Milan’ın yıldızına talip! İşte bonservis beklentisi

26 MİLYON EURO ÖDENDİ

Red Star'da futbola başlayan Youssouf Fofana daha sonra JA Drancy, Strasbourg ve Monaco formaları giydi.

Beşiktaş, Milan’ın yıldızına talip! İşte bonservis beklentisi

Milan, 2024-2025 sezonu başında Youssouf Fofana için 26 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #MİLAN #VİNCENZO ITALİANO #TRANSFER