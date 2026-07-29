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Beşiktaş-Mohamed Salah görüşmelerinde neler yaşandı? Mısır’da büyük şaşkınlık...

Beşiktaş, Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah ile masaya oturmuş ancak oyuncunun talepleri sonrası frene basmıştı. Kulüp ve oyuncu arasında yaşananlar ortaya çıktı. İşte görüşmenin detayları...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:07 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 11:08
Beşiktaş-Mohamed Salah görüşmelerinde neler yaşandı? Mısır’da büyük şaşkınlık...

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Salah ile toplamda 3 kez konuştuklarını söylerken İtaliano ile oyuncu arasındaki temasın detayları ortaya çıktı.

Beşiktaş-Mohamed Salah görüşmelerinde neler yaşandı? Mısır’da büyük şaşkınlık...

Görüntülü olarak Salah ile ilk yaptığı toplantıda oyuncuya Beşiktaş'ın projesini anlatıp geldiği günden bu yana yaptığı hamleleri aktaran İtaliano, ayrıca Salah'a saha içi rolünü anlatıp ondan beklentilerini söyledi.

Beşiktaş-Mohamed Salah görüşmelerinde neler yaşandı? Mısır’da büyük şaşkınlık...

Takımda devrim yaptıklarını da Salah'a bildirip, "Bu devrimde bir lider olacaksın, önemli figür olacaksın" diyerek oyuncuyu da ikna etti.

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Beşiktaş-Mohamed Salah görüşmelerinde neler yaşandı? Mısır’da büyük şaşkınlık...

Yönetim, 34 yaşındaki futbolcunun menajerine rest çekip masadan kalksa da İtaliano, Salah'ın devreye girerek Beşiktaş'a 'evet' diyeceğine inanıyor.

Beşiktaş-Mohamed Salah görüşmelerinde neler yaşandı? Mısır’da büyük şaşkınlık...

MISIR'DA SALAH ŞAŞKINLIĞI

Beşiktaş'ın şimdilik masadan kalktığı Mohamed Salah'ın durumu, ülkesinde de şaşkınlık yarattı.

Beşiktaş-Mohamed Salah görüşmelerinde neler yaşandı? Mısır’da büyük şaşkınlık...

Mısırlı yorumcu Talaat, oyuncunun menajeri Ramy Abbas'a tepki gösterip, "Çok şaşkınım. Salah'ın transfer sürecindeki tepkisizliğine ve menajerine körü körüne güvenmesine şaşkınım.

Beşiktaş-Mohamed Salah görüşmelerinde neler yaşandı? Mısır’da büyük şaşkınlık...

Evet, Ramy onun menajeri ama Salah artık ağırlığını koymalı. Suudi Arabistan, MLS veya Beşiktaş seçenekleri var. Bana göre en iyi tercih Beşiktaş. Türk futboluna ciddi yatırımlar oldu. Yıldız transferler yapılıyor.

Beşiktaş-Mohamed Salah görüşmelerinde neler yaşandı? Mısır’da büyük şaşkınlık...

Dolayısıyla Salah artık devreye girip, menajerine baskı yapmalı ve orta yolda buluşmalı" yorumunu yaptı.

Beşiktaş-Mohamed Salah görüşmelerinde neler yaşandı? Mısır’da büyük şaşkınlık...

Liverpool ile geçen sezon 41 maça çıkan ve 12 gol, 9 asist kaydeden Salah, Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda 5 gol, 1 asist katkısı verdi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#BEŞİKTAŞ #MOHAMED SALAH #MISIR #LİVERPOOL