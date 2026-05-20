Beşiktaş temasa geçti! 40 yaşındaki teknik direktör gelmeye sıcak

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş, önceliği yabancı hocalara verdi. Listesinde çok sayıda isim bulunan siyah-beyazlılar, adaylar üzerinde detaylı bir çalışma içinde. En doğru tercihi yapmak isteyen ve 'Hata yapma şansımız yok' diyen Başkan Serdal Adalı'nın ince eleyip sık dokuduğu öğrenildi. ÇOK SAYIDA İSİM DEĞERLENDİRMEYE ALINDI Serdal Adalı ile kurmayları, Dino Toppmöller, Ange Postecoglou, Razvan Lucescu ve Oliver Glasner'i değerlendirmeye almıştı. Beşiktaş yönetimi öncelikle Alman Toppmöller ile temasa geçmişti. FILIPE LUIS İLE TEMAS KURULDU Siyah-beyazlıların ardından Filipe Luis ile iletişim kurduğu kaydedildi. Fenerbahçe ile de adı anılan Brezilyalı'nın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Rio de Janeiro ekibi Flamengo'da hem Copa Libertadores hem de Brezilya Ligi kupasını kaldıran Filipe Luis, beklenmedik şekilde mart ayında yönetimin kararıyla görevden alınmıştı. Şu anda boşta olan 40 yaşındaki çalıştırıcı, Flamengo'da çıktığı 100 maçta 2.10 puan ortalaması yakaladı. NURİ ŞAHİN SEÇENEĞİ MASADA Yerlide ise Nuri Şahin seçeneği masada tutuluyor. Ayrıca başkan Adalı, futbol direktörlüğü için daha önce 2013-14'te de kulüpte görev yapan Önder Özen ile prensipte anlaştı. İsimler üzerindeki değerlendirmenin Özen ile birlikte yapılacağı ve son kararın ondan sonra verileceği kaydedildi.