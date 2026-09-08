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Beşiktaş'ta gelecek sezonun ilk transferi belli oldu! Yıldız oyuncudan vazgeçilmedi...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe derbisini kazanarak yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların yıldız oyuncu için sezon sonunda yeniden harekete geçeceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2026 13:26 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 14:21
Beşiktaş’ta gelecek sezonun ilk transferi belli oldu! Yıldız oyuncudan vazgeçilmedi...
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Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Beşiktaş’ta gelecek sezonun ilk transferi belli oldu! Yıldız oyuncudan vazgeçilmedi...

Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, derbi galibiyetiyle bu sezon şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda olduğunu gösterdi.

Beşiktaş’ta gelecek sezonun ilk transferi belli oldu! Yıldız oyuncudan vazgeçilmedi...

KAYIPSIZ DEVAM ETMEK İSTİYOR

Milli araya kadar yoluna kayıpsız devam etmeyi arzulayan Kara Kartal, sırasıyla Erzurumspor FK, Marsilya ve Amed Sportif Faaliyet maçlarına çıkacak.

Beşiktaş’ta gelecek sezonun ilk transferi belli oldu! Yıldız oyuncudan vazgeçilmedi...

Öte yandan yaz transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş adına yeni iddialar gelmeye devam ediyor.

Beşiktaş’ta gelecek sezonun ilk transferi belli oldu! Yıldız oyuncudan vazgeçilmedi...

Kara Kartal'ın gelecek yaz için sürpriz bir planlama yaptığı gelen haberler arasında.

Beşiktaş’ta gelecek sezonun ilk transferi belli oldu! Yıldız oyuncudan vazgeçilmedi...

WILLOCK'TAN VAZGEÇİLMEDİ

Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş'tan Newcastle United forması giyen Joe Willock'tan vazgeçmediği aktarıldı.

Beşiktaş’ta gelecek sezonun ilk transferi belli oldu! Yıldız oyuncudan vazgeçilmedi...

Siyah-beyazlı kurmaylar, Premier Lig temsilcisiyle ileri seviyede görüşmeler yapsa da, süreç içinde Willock'un Liverpool maçında attığı gol sonrası Newcastle United satmaktan vazgeçmişti.

Beşiktaş’ta gelecek sezonun ilk transferi belli oldu! Yıldız oyuncudan vazgeçilmedi...

Buna karşın Italiano'nun da ısrarla istediği İngiliz orta sahanın sözleşmesi Haziran ayında son bulacak.

Beşiktaş’ta gelecek sezonun ilk transferi belli oldu! Yıldız oyuncudan vazgeçilmedi...

BEDELSİZ TRANSFER EDİLECEK

Böylelikle Beşiktaş'ın Willock'u bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

Beşiktaş’ta gelecek sezonun ilk transferi belli oldu! Yıldız oyuncudan vazgeçilmedi...

Siyah-beyazlıların, İngiliz orta saha oyuncusu için sezon sonunda yeniden girişimde bulunması bekleniyor.

Beşiktaş’ta gelecek sezonun ilk transferi belli oldu! Yıldız oyuncudan vazgeçilmedi...

27 yaşındaki Willock, bu sezon 4 karşılaşmada 232 dakika süre aldı ve 1 kez fileleri havalandırdı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #BEŞİKTAŞ #NEWCASTLE UNİTED #SÜPER LİG