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Beşiktaş'ta gelecek sezonun ilk transferi belli oldu! Yıldız oyuncudan vazgeçilmedi...
Beşiktaş'ta gelecek sezonun ilk transferi belli oldu! Yıldız oyuncudan vazgeçilmedi...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe derbisini kazanarak yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların yıldız oyuncu için sezon sonunda yeniden harekete geçeceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 08.09.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 14:21