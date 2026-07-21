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Beşiktaş ve Galatasaray peşindeydi! Jhon Lucumi için transfer açıklaması

Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgilendiği Jhon Lucumi için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bologna CEO'su Claudio Fenucci, Kolombiyalı stoperin geleceğine dair çok net konuştu.

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Giriş Tarihi: 21.07.2026 17:14 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 17:15
Beşiktaş ve Galatasaray peşindeydi! Jhon Lucumi için transfer açıklaması

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş ve Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray'ın Jhon Lucumi'ye ilgisi sürüyor.

Beşiktaş ve Galatasaray peşindeydi! Jhon Lucumi için transfer açıklaması

Süper Lig devlerinin transfer etmek istediği Jhon Lucumi için Bologna cephesinden çarpıcı bir açıklama geldi.

Beşiktaş ve Galatasaray peşindeydi! Jhon Lucumi için transfer açıklaması

Bologna'nın CEO'su Claudio Fenucci, Jhon Lucumi'nin geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Beşiktaş ve Galatasaray peşindeydi! Jhon Lucumi için transfer açıklaması

"ONA GEÇEN YIL SÖZ VERMİŞTİK"

Claudio Fenucci, "Jhon Lucumi takımdan ayrılabilir çünkü bunu ona geçen yıl söz vermiştik" dedi.

Beşiktaş ve Galatasaray peşindeydi! Jhon Lucumi için transfer açıklaması

Jhon Lucumi ile yaptıkları konuşmayı aktaran Claudio Fenucci, "Bir sezon daha bizimle kalmasını istedik ve eğer bu yıl uygun bir teklif gelirse ayrılmasına izin vereceğimizi söyledik" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ve Galatasaray peşindeydi! Jhon Lucumi için transfer açıklaması

Kolombiyalı stoperle ilgili transfer iddialarına dair Claudio Fenucci, "Uygun bir teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Eğer beklediğimiz teklif gelirse sözümüzü tutar ve gitmesine izin veririz. Aksi takdirde bizimle kalacak" şeklinde konuştu.

Beşiktaş ve Galatasaray peşindeydi! Jhon Lucumi için transfer açıklaması

DÜNYA KUPASI'NDA OYNADI

Jhon Lucumi, 2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya formasını 5 maçta giydi.

Beşiktaş ve Galatasaray peşindeydi! Jhon Lucumi için transfer açıklaması

28 yaşındaki stoperin, Bologna ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Beşiktaş ve Galatasaray peşindeydi! Jhon Lucumi için transfer açıklaması

Jhon Lucumi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş ve Galatasaray peşindeydi! Jhon Lucumi için transfer açıklaması

8 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

Deportivo Cali'de futbola başlayan Jhon Lucumi daha sonra Genk'te oynadı.

Beşiktaş ve Galatasaray peşindeydi! Jhon Lucumi için transfer açıklaması

Bologna, 2022-2023 sezonu başında Jhon Lucumi için 8 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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