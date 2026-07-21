Beşiktaş ve Galatasaray peşindeydi! Jhon Lucumi için transfer açıklaması

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş ve Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray'ın Jhon Lucumi'ye ilgisi sürüyor. Süper Lig devlerinin transfer etmek istediği Jhon Lucumi için Bologna cephesinden çarpıcı bir açıklama geldi. Bologna'nın CEO'su Claudio Fenucci, Jhon Lucumi'nin geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. 'ONA GEÇEN YIL SÖZ VERMİŞTİK' Claudio Fenucci, 'Jhon Lucumi takımdan ayrılabilir çünkü bunu ona geçen yıl söz vermiştik' dedi. Jhon Lucumi ile yaptıkları konuşmayı aktaran Claudio Fenucci, 'Bir sezon daha bizimle kalmasını istedik ve eğer bu yıl uygun bir teklif gelirse ayrılmasına izin vereceğimizi söyledik' ifadelerini kullandı. Kolombiyalı stoperle ilgili transfer iddialarına dair Claudio Fenucci, 'Uygun bir teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Eğer beklediğimiz teklif gelirse sözümüzü tutar ve gitmesine izin veririz. Aksi takdirde bizimle kalacak' şeklinde konuştu. DÜNYA KUPASI'NDA OYNADI Jhon Lucumi, 2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya formasını 5 maçta giydi. 28 yaşındaki stoperin, Bologna ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Jhon Lucumi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. 8 MİLYON EUROYA İMZA ATTI Deportivo Cali'de futbola başlayan Jhon Lucumi daha sonra Genk'te oynadı. Bologna, 2022-2023 sezonu başında Jhon Lucumi için 8 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.