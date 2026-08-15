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Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

Beşiktaş ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek. Temsilcilerimiz, rakiplerini elemeleri halinde UEFA Avrupa Ligi lig etabını garantileyecek. UEFA Avrupa Ligi lig etabında mücadele edecek diğer takımlar belli oldu.

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Giriş Tarihi: 15.08.2026 16:58 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 17:00
Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanacak. Dev organizasyonda Beşiktaş ile Trabzonspor da sahaya çıkacak. Beşiktaş ile Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi lig etabındaki muhtemel rakiplerine gözler çevrildi.

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, rakibini elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi lig etabı bileti alacak.

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferençvaroş ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, Macaristan temsilcisini saf dışı bırakması durumunda UEFA Avrupa Ligi lig etabı biletini alacak.

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Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunda lig etabında mücadele etmeyi garantileyen takımlar ise şu şekilde…

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

Bayer Leverkusen (Almanya)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

Juventus (İtalya)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

Milan (İtalya)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

AZ Alkmaar (Hollanda)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

Olimpiakos (Yunanistan)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

Real Sociedad (İspanya)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

Marsilya (Fransa)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

Union Saint Gilloise (Belçika)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

Sparta Prag (Çekya)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

Rennes (Fransa)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

Sturm Graz (Avusturya)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

Crystal Palace (İngiltere)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

Bournemouth (İngiltere)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

Sunderland (İngiltere)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

Celta Vigo (İspanya)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

Hoffenheim (Almanya)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

Torreense (Portekiz)

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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