Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’ni garantileyen takımlar

Beşiktaş ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek. Temsilcilerimiz, rakiplerini elemeleri halinde UEFA Avrupa Ligi lig etabını garantileyecek. UEFA Avrupa Ligi lig etabında mücadele edecek diğer takımlar belli oldu.

Giriş Tarihi: 15.08.2026 16:58 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 17:00