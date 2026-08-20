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Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

Beşiktaş ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam mücadele edecek. Temsilcilerimiz, rakiplerini elemeleri halinde UEFA Avrupa Ligi lig etabını garantileyecek. UEFA Avrupa Ligi lig etabında mücadele edecek diğer takımları sizler için derledik.

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Giriş Tarihi: 20.08.2026 18:00 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 18:01
Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları heyecanı yaşanacak. Dev organizasyonda Beşiktaş ile Trabzonspor da sahaya çıkacak. Beşiktaş ile Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi lig etabına yükselmeleri halindeki muhtemel rakiplerine gözler çevrildi.

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, rakibini elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi lig etabı bileti alacak.

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferençvaroş ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, Macaristan temsilcisini saf dışı bırakması durumunda UEFA Avrupa Ligi lig etabı biletini alacak.

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Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunda lig etabında mücadele etmeyi garantileyen takımlar ise şu şekilde…

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

Bayer Leverkusen (Almanya)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

Juventus (İtalya)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

Milan (İtalya)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

AZ Alkmaar (Hollanda)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

Olimpiakos (Yunanistan)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

Real Sociedad (İspanya)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

Marsilya (Fransa)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

Union Saint Gilloise (Belçika)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

Sparta Prag (Çekya)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

Rennes (Fransa)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

Sturm Graz (Avusturya)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

Crystal Palace (İngiltere)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

Bournemouth (İngiltere)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

Sunderland (İngiltere)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

Celta Vigo (İspanya)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

Hoffenheim (Almanya)

Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

Torreense (Portekiz)

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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