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Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! İşte UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar

Beşiktaş ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam mücadele edecek. Temsilcilerimiz, rakiplerini elemeleri halinde UEFA Avrupa Ligi lig etabını garantileyecek. UEFA Avrupa Ligi lig etabında mücadele edecek diğer takımları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 20.08.2026 18:00 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 18:01