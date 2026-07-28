Beşiktaş, Vincenzo Italiano’nun eski öğrencisini istiyor! Pazarlıklar sürüyor

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar transfer çalışmalarında rotasını savunma kurgusuna çevirdi. Siyah-beyazlıların, stoper transferinde gündemine yeni bir ismi aldığı aktarıldı. Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi için görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. ÖNDER ÖZEN AÇIKLAMIŞTI Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Brezilyalı stoper Leo Pereira'nın transfer listesinde yer aldığını açıklamıştı. Önder Özen açıklamasında, 'Leo Pereira, listemizde olabilecek oyunculardan bir tanesi. Hocanın önceden çalıştığı isimler de var. Onunla da belli bir aşamaya gelindi' ifadelerini kullanmıştı. YENİ ADAY JEFF CHABOT TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın stoper transferinde bir diğer adayının Jeff Chabot olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın Jeff Chabot transferi için Stuttgart ve oyuncu cephesiyle pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi. Jeff Chabot transferi için Beşiktaş'ın şartlarını zorladığı vurgulandı. ITALIANO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ Jeff Chabot'un Spezia döneminde Vincenzo Italiano ile birlikte çalıştığı hatırlatıldı. Alman savunmacının, Stuttgart ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Jeff Chabot'un güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.