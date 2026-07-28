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Beşiktaş, Vincenzo Italiano’nun eski öğrencisini istiyor! Pazarlıklar sürüyor

Beşiktaş'ta kurmaylar, savunma hattına yapılacak takviye konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisini radarına aldığı öğrenildi.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 28.07.2026 18:13 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 18:14
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’nun eski öğrencisini istiyor! Pazarlıklar sürüyor

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar transfer çalışmalarında rotasını savunma kurgusuna çevirdi.

Beşiktaş, Vincenzo Italiano’nun eski öğrencisini istiyor! Pazarlıklar sürüyor

Siyah-beyazlıların, stoper transferinde gündemine yeni bir ismi aldığı aktarıldı.

Beşiktaş, Vincenzo Italiano’nun eski öğrencisini istiyor! Pazarlıklar sürüyor

Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi için görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

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Beşiktaş, Vincenzo Italiano’nun eski öğrencisini istiyor! Pazarlıklar sürüyor

ÖNDER ÖZEN AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Brezilyalı stoper Leo Pereira'nın transfer listesinde yer aldığını açıklamıştı.

Beşiktaş, Vincenzo Italiano’nun eski öğrencisini istiyor! Pazarlıklar sürüyor

Önder Özen açıklamasında, "Leo Pereira, listemizde olabilecek oyunculardan bir tanesi. Hocanın önceden çalıştığı isimler de var. Onunla da belli bir aşamaya gelindi" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş, Vincenzo Italiano’nun eski öğrencisini istiyor! Pazarlıklar sürüyor

YENİ ADAY JEFF CHABOT

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın stoper transferinde bir diğer adayının Jeff Chabot olduğu belirtildi.

Beşiktaş, Vincenzo Italiano’nun eski öğrencisini istiyor! Pazarlıklar sürüyor

Beşiktaş'ın Jeff Chabot transferi için Stuttgart ve oyuncu cephesiyle pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.

Beşiktaş, Vincenzo Italiano’nun eski öğrencisini istiyor! Pazarlıklar sürüyor

Jeff Chabot transferi için Beşiktaş'ın şartlarını zorladığı vurgulandı.

Beşiktaş, Vincenzo Italiano’nun eski öğrencisini istiyor! Pazarlıklar sürüyor

ITALIANO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Jeff Chabot'un Spezia döneminde Vincenzo Italiano ile birlikte çalıştığı hatırlatıldı.

Beşiktaş, Vincenzo Italiano’nun eski öğrencisini istiyor! Pazarlıklar sürüyor

Alman savunmacının, Stuttgart ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Beşiktaş, Vincenzo Italiano’nun eski öğrencisini istiyor! Pazarlıklar sürüyor

Jeff Chabot'un güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #ÖNDER ÖZEN #TRANSFER