Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş yeni yıldızını İspanya’da buldu! İşte istenen bonservis

Beşiktaş yeni yıldızını İspanya’da buldu! İşte istenen bonservis

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, orta saha transferinde rotasını İspanya'ya çevirdiği aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 22.07.2026 21:05 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 21:06
Beşiktaş yeni yıldızını İspanya’da buldu! İşte istenen bonservis

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta orta saha transferinde yeni bir adayın gündeme geldiği öğrenildi.

Beşiktaş yeni yıldızını İspanya’da buldu! İşte istenen bonservis

Siyah-beyazlıların, genç futbolcunun transferinde harekete geçtiği aktarıldı.

Beşiktaş yeni yıldızını İspanya’da buldu! İşte istenen bonservis

GUSTAVO PUERTA RADARDA

Andre Oeschsner'in haberine göre; Beşiktaş'ın Kolombiyalı futbolcu Gustavo Puerta ile ilgilendiği belirtildi.

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Beşiktaş yeni yıldızını İspanya’da buldu! İşte istenen bonservis

Siyah-beyazlıların, Gustavo Puerta transferi için Racing Santander'den bilgi aldığı kaydedildi.

Beşiktaş yeni yıldızını İspanya’da buldu! İşte istenen bonservis

Racing Santander'in Gustavo Puerta için talep ettiği bonservisin belli olduğu vurgulandı.

Beşiktaş yeni yıldızını İspanya’da buldu! İşte istenen bonservis

20 MİLYON EURO TALEBİ

Beşiktaş'ın ilgilendiği Gustavo Puerta için Racing Santander'in 20 milyon euro talep ettiği aktarıldı.

Beşiktaş yeni yıldızını İspanya’da buldu! İşte istenen bonservis

22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun transferi için Avrupa'dan çok sayıda takımın ilgisinin bulunduğu öğrenildi.

Beşiktaş yeni yıldızını İspanya’da buldu! İşte istenen bonservis

Porto, Lazio, Roma, Bologna, Atalanta ve Eintracht Frankfurt'un Gustavo Puerta'yı yakından takip ettiği vurgulandı.

Beşiktaş yeni yıldızını İspanya’da buldu! İşte istenen bonservis

YÜZDE 50 PAY MADDESİ

Gustavo Puerta'nın bir sonraki satışından Bayer Leverkusen'in yüzde 50 pay alacağı hatırlatıldı.

Beşiktaş yeni yıldızını İspanya’da buldu! İşte istenen bonservis

Racing Santander, Gustavo Puerta için 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödemişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #TRANSFER