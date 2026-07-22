Beşiktaş yeni yıldızını İspanya’da buldu! İşte istenen bonservis

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta orta saha transferinde yeni bir adayın gündeme geldiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların, genç futbolcunun transferinde harekete geçtiği aktarıldı. GUSTAVO PUERTA RADARDA Andre Oeschsner'in haberine göre; Beşiktaş'ın Kolombiyalı futbolcu Gustavo Puerta ile ilgilendiği belirtildi. Siyah-beyazlıların, Gustavo Puerta transferi için Racing Santander'den bilgi aldığı kaydedildi. Racing Santander'in Gustavo Puerta için talep ettiği bonservisin belli olduğu vurgulandı. 20 MİLYON EURO TALEBİ Beşiktaş'ın ilgilendiği Gustavo Puerta için Racing Santander'in 20 milyon euro talep ettiği aktarıldı. 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun transferi için Avrupa'dan çok sayıda takımın ilgisinin bulunduğu öğrenildi. Porto, Lazio, Roma, Bologna, Atalanta ve Eintracht Frankfurt'un Gustavo Puerta'yı yakından takip ettiği vurgulandı. YÜZDE 50 PAY MADDESİ Gustavo Puerta'nın bir sonraki satışından Bayer Leverkusen'in yüzde 50 pay alacağı hatırlatıldı. Racing Santander, Gustavo Puerta için 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödemişti.