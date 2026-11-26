BAŞAKŞEHİR: "Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Beşiktaş JK'nin, iç saha müsabakasını kendi ülkesinde ve taraftarları önünde oynamak yerine Gürcistan'da oynamaya mahkûm bırakılmasını ve bu haksızlığın önüne geçilememesini kabul etmiyoruz.

Sportif adalet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmayan bu kararın yanı sıra, bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini şiddetle kınıyoruz.

Türk futboluna yönelik haksızlıklar karşısında, kulüp renklerimizden bağımsız olarak birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmenin ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Beşiktaş camiasının yanında olduğumuzu ifade ediyor, yaşanan olaylarda yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."