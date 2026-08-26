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Beşiktaş’a Ernest Poku’dan sonra bir transfer daha! İmzaya geliyor...

Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Poku'yu İstanbul'a getiren Beşiktaş, bir transferi daha bitirdi. Juventus'un yıldızı imzaya geliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 26.08.2026 08:52 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 09:02
Beşiktaş’a Ernest Poku’dan sonra bir transfer daha! İmzaya geliyor...

Beşiktaş, yaklaşık 1 aydır gündeminde olan Fabio Miretti transferinde muradına erdi.

Beşiktaş’a Ernest Poku’dan sonra bir transfer daha! İmzaya geliyor...

Siyah-beyazlılar 1 ay önce ilk girişiminde, Süper Lig'e gelmek istemediği için olumlu cevap alamadığı oyuncuyu teknik direktör Vincenzo İtaliano ve Dusan Vlahovic faktörleriyle kararından döndürdü ve ikna etti.

Beşiktaş’a Ernest Poku’dan sonra bir transfer daha! İmzaya geliyor...

Siyah-beyazlı kulüp, Juventus ile yaptığı görüşmelerde de mutlu sona ulaştı.

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Beşiktaş’a Ernest Poku’dan sonra bir transfer daha! İmzaya geliyor...

Kiralık olarak transferi gerçekleşen 23 yaşındaki orta saha için iki kulübün arasında opsiyon maddesi pazarlıklarında da el sıkışıldı.

Beşiktaş’a Ernest Poku’dan sonra bir transfer daha! İmzaya geliyor...

Beşiktaş'ın maç sayısı ve dakika bazlı istediği opsiyonu Juventus biraz daha kolaylaştırmayı talep etti.

Beşiktaş’a Ernest Poku’dan sonra bir transfer daha! İmzaya geliyor...

Serie A ekibi ile orta yol bulundu ve transfer tamamlandı. Miretti'nin bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Beşiktaş’a Ernest Poku’dan sonra bir transfer daha! İmzaya geliyor...

FABİO MİRETTİ KİMDİR?

Juventus altyapısının ürünü olan Miretti, 2024'te Genoa'da kiralık olarak forma giydi.

Beşiktaş’a Ernest Poku’dan sonra bir transfer daha! İmzaya geliyor...

Sonrasında yeniden Torino ekibine dönen Miretti, 1 kez de İtalya Milli Takımı formasını giydi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#BAYER LEVERKUSEN #JUVENTUS #BEŞİKTAŞ