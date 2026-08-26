Beşiktaş’a Ernest Poku’dan sonra bir transfer daha! İmzaya geliyor...

Beşiktaş, yaklaşık 1 aydır gündeminde olan Fabio Miretti transferinde muradına erdi. Siyah-beyazlılar 1 ay önce ilk girişiminde, Süper Lig'e gelmek istemediği için olumlu cevap alamadığı oyuncuyu teknik direktör Vincenzo İtaliano ve Dusan Vlahovic faktörleriyle kararından döndürdü ve ikna etti. Siyah-beyazlı kulüp, Juventus ile yaptığı görüşmelerde de mutlu sona ulaştı. Kiralık olarak transferi gerçekleşen 23 yaşındaki orta saha için iki kulübün arasında opsiyon maddesi pazarlıklarında da el sıkışıldı. Beşiktaş'ın maç sayısı ve dakika bazlı istediği opsiyonu Juventus biraz daha kolaylaştırmayı talep etti. Serie A ekibi ile orta yol bulundu ve transfer tamamlandı. Miretti'nin bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. FABİO MİRETTİ KİMDİR? Juventus altyapısının ürünü olan Miretti, 2024'te Genoa'da kiralık olarak forma giydi. Sonrasında yeniden Torino ekibine dönen Miretti, 1 kez de İtalya Milli Takımı formasını giydi.