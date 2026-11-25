Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Hapoel Beer Sheva'yı konuk edecek. Siyah-beyazlıların, Hapoel Beer Sheva maçı UEFA kararı nedeniyle Gürcistan'da oynanacak. Batum'daki müsabaka öncesi Beşiktaş kafilesine hava şartları engel oldu. BATUM'A İNİŞ YAPAMADI Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, hava şartları nedeniyle henüz Batum'a iniş yapamadı. Beşiktaş'ın uçağının Rize – Artvin Havalimanı'na inmesinin gündemde olduğu belirtildi. A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın kara yoluyla Batum'a geçme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. HAKEMLER DE ETKİLENDİ Öte yandan Beşiktaş – Hapoel Beer Sheva maçı öncesi hakemler de hava şartlarından etkilendi. Maçın hakem kadrosu, Batum'daki hava şartları nedeniyle Rize – Artvin Havalimanı'na geldi. Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasındaki müsabaka Gürcistan'da oynanacak. İKİ İSİM KADRODA YOK Beşiktaş'ta cezalı Ümit Akdağ ve sakatlığı bulunan Emmanuel Agbadou, Gürcistan kafilesinde yer almadı.