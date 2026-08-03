Beşiktaş’a İtalya’dan orta saha! İki isim listede

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda transfer rotasını İtalya'ya çevirdi. Beşiktaş, Serie A'da oynayan iki genç oyuncuyu radarına aldı. YUNUS MUSAH LİSTEDE Beşiktaş, Milan forması giyen Yunus Musah'ı geniş transfer listesine ekledi. Bir süre önce menajerler aracılığıyla masaya gelen 23 yaşındaki futbolcunun transferinde teknik heyetin raporuna göre hareket edileceği öğrenildi. 23 yaşındaki orta sahanın, Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Yunus Musah, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve sağ kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor. DİĞER ADAY DIOUF Beşiktaş'ın orta saha transferinde bir diğer aday ise bonservisi Inter'de bulunan Andy Diouf. Andy Diouf'un Inter ile olan sözleşmesi 2030'da noktalanacak. Fransız orta sahanın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. Andy Diouf, merkez orta sahanın yanı sıra sağ kanat ve on numara bölgelerinde de oynayabiliyor.