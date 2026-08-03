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Beşiktaş’a İtalya’dan orta saha! İki isim listede

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta orta saha transferi için gaza basıldı. Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A'da forma giyen iki yıldızı gündemine aldı.

DOĞUKAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 03.08.2026 21:15 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 21:16
Beşiktaş’a İtalya’dan orta saha! İki isim listede

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş’a İtalya’dan orta saha! İki isim listede

Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda transfer rotasını İtalya'ya çevirdi.

Beşiktaş’a İtalya’dan orta saha! İki isim listede

Beşiktaş, Serie A'da oynayan iki genç oyuncuyu radarına aldı.

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Beşiktaş’a İtalya’dan orta saha! İki isim listede

YUNUS MUSAH LİSTEDE

Beşiktaş, Milan forması giyen Yunus Musah'ı geniş transfer listesine ekledi.

Beşiktaş’a İtalya’dan orta saha! İki isim listede

Bir süre önce menajerler aracılığıyla masaya gelen 23 yaşındaki futbolcunun transferinde teknik heyetin raporuna göre hareket edileceği öğrenildi.

Beşiktaş’a İtalya’dan orta saha! İki isim listede

23 yaşındaki orta sahanın, Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Beşiktaş’a İtalya’dan orta saha! İki isim listede

Yunus Musah, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve sağ kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Beşiktaş’a İtalya’dan orta saha! İki isim listede

DİĞER ADAY DIOUF

Beşiktaş'ın orta saha transferinde bir diğer aday ise bonservisi Inter'de bulunan Andy Diouf.

Beşiktaş’a İtalya’dan orta saha! İki isim listede

Andy Diouf'un Inter ile olan sözleşmesi 2030'da noktalanacak.

Beşiktaş’a İtalya’dan orta saha! İki isim listede

Fransız orta sahanın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’a İtalya’dan orta saha! İki isim listede

Andy Diouf, merkez orta sahanın yanı sıra sağ kanat ve on numara bölgelerinde de oynayabiliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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