Beşiktaş'a "kupa canavarı" hoca! Genç isme yakın takip...

Sergen Yalçın sonrası çok geniş bir liste üzerinde çalışan Beşiktaş yönetimi, Brezilya'da bütün kupaları süpüren genç teknik adamın durumunu yakından takip ediyor. İşte detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 23.05.2026 23:04 Güncelleme Tarihi: 24.05.2026 09:06
Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle kupa kazanma deneyimi olan bir hocayı takımın başına getirmek isteyen siyah-beyazlılar, birçok isimle aynı anda temaslarını sürdürüyor.

Genç jenerasyon arasında Brezilya'daki başarılarıyla dikkat çeken Filipe Luis de bu listede üst sıralarda yerini almış durumda.

Jorge Mendes'in menajerliğini üstlendiği, eski futbolcu olan Luis ile yakından ilgilenen yönetim, 40 yaşındaki teknik adamın durumunu araştırıyor.

TÜM KUPALARI SÜPÜRDÜ!

Filipe Luis, Flamengo ile Brezilya'da ve Güney Amerika'da tüm kupaları süpürdü.

Bunların arasında Serie A, Copa Libertadores, Süper Kupa ve Brezilya Kupası başta olmak üzere Derby of the Americas, Challenger Cup ve iki kez Campeao Carioca şampiyonluğu bulunuyor.

STEFANO PİOLİ İSTEKLİ

Bu arada siyah-beyazlılar, teknik adam piyasasında varlığını hissettirirken istediği yanıtı alamadığı hocalar dışında Beşiktaş'ı çalıştırmaya istekli isimlerle de karşılaşıyor.

Bunlardan biri de Stefano Pioli. Son olarak Fiorentina'yı çalıştıran İtalyan teknik adam, boşta bulunurken siyah-beyazlıların olası teklifi karşısında görüşmeye hazır olduğu belirtildi.

60 yaşındaki hoca, 2021-22'de Milan ile Serie A'yı kazanmıştı.

