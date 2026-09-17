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Beşiktaş’a Marsilya maçı öncesi müjdeli haber! Kadroda olacak...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı ağırlayacak. Siyah-beyazlı takıma maç öncesi müjdeli haber geldi. Sakatlığını atlatan oyuncu kadroda yer alacak. İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 17.09.2026 14:22 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 14:25
Beşiktaş’a Marsilya maçı öncesi müjdeli haber! Kadroda olacak...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.

Beşiktaş’a Marsilya maçı öncesi müjdeli haber! Kadroda olacak...

Müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş’a Marsilya maçı öncesi müjdeli haber! Kadroda olacak...

Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Fransız temsilcisini yenerek Avrupa serüvenine 3 puanla başlamayı hedefliyor.

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Beşiktaş’a Marsilya maçı öncesi müjdeli haber! Kadroda olacak...

SAHASINDA 6'DA 6 YAPTI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçı da kazandı.

Beşiktaş’a Marsilya maçı öncesi müjdeli haber! Kadroda olacak...

Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0) ve Kauno Zalgiris'i (3-0) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti.

Beşiktaş’a Marsilya maçı öncesi müjdeli haber! Kadroda olacak...

"Dolmabahçe"de yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 15 gol atarken, kalesinde 2 gole engel olamadı.

Beşiktaş’a Marsilya maçı öncesi müjdeli haber! Kadroda olacak...

İKİ İSİM SAKATLANMIŞTI

Beşiktaş'ta Leandro Trossard ve Orkun Kökçü, dev maç öncesi sakatlık geçirmişti.

Beşiktaş’a Marsilya maçı öncesi müjdeli haber! Kadroda olacak...

Vincenzo Italiano, Trossard'ın Marsilya'ya karşı forma giyemeyeceğini açıkladı. Orkun Kökçü'nün ise son durumu belli oldu.

Beşiktaş’a Marsilya maçı öncesi müjdeli haber! Kadroda olacak...

Ayak parmağındaki bir sorun nedeniyle Marsilya maçının kadrosunda yer alamayabileceği konuşulan Orkun Kökçü'den müjdeli haber geldi.

Beşiktaş’a Marsilya maçı öncesi müjdeli haber! Kadroda olacak...

TRT Spor'da yer alan habere göre yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın Marsilya ile Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçın kadrosunda yer alacak.

Beşiktaş’a Marsilya maçı öncesi müjdeli haber! Kadroda olacak...

Beşiktaş formasıyla bu sezon 10 maçta süre alan Orkun, 3 gol ve 2 asist performans sergiledi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör