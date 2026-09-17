Beşiktaş’a Marsilya maçı öncesi müjdeli haber! Kadroda olacak...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Fransız temsilcisini yenerek Avrupa serüvenine 3 puanla başlamayı hedefliyor. SAHASINDA 6'DA 6 YAPTI Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçı da kazandı. Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0) ve Kauno Zalgiris'i (3-0) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti. 'Dolmabahçe'de yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 15 gol atarken, kalesinde 2 gole engel olamadı. İKİ İSİM SAKATLANMIŞTI Beşiktaş'ta Leandro Trossard ve Orkun Kökçü, dev maç öncesi sakatlık geçirmişti. Vincenzo Italiano, Trossard'ın Marsilya'ya karşı forma giyemeyeceğini açıkladı. Orkun Kökçü'nün ise son durumu belli oldu. Ayak parmağındaki bir sorun nedeniyle Marsilya maçının kadrosunda yer alamayabileceği konuşulan Orkun Kökçü'den müjdeli haber geldi. TRT Spor'da yer alan habere göre yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın Marsilya ile Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçın kadrosunda yer alacak. Beşiktaş formasıyla bu sezon 10 maçta süre alan Orkun, 3 gol ve 2 asist performans sergiledi.