Beşiktaş’a Real Madrid’den bedava orta saha! Sürpriz transfer önerisi...

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. 5 FUTBOLCU GELDİ Siyah-beyazlı takım, yaz transfer döneminde şu ana kadar 5 futbolcuyu kadrosuna kattı. Beşiktaş yönetimi, Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Salih Özcan ile kadrosunu güçlendirdi. Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı takıma bir transfer önerisi daha geldi. A Spor'da yer alan habere göre; serbest statüde bulunan Dani Ceballos, Beşiktaş'a önerildi. Son olarak Real Madrid forması giyen oyuncunun durumunu Ajax ve Real Betis de yakından takip ediyor. KARAR ITALIANO'NUN Haberde 29 yaşındaki futbolcu için son kararı Beşiktaş yönetimi ve Vincenzo Italiano'nun vereceği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. PERFORMANSI Geçen sezon Real Madrid forması giyen oyuncu, 23 maça çıkarken, gol ve asist katkısı sunamadı. Arsenal ve Real Betis formaları da giyen oyuncu, Madrid devine 2017 yılında 16.5 milyon euro bonservis ücretiyle transfer oldu. İspanya Milli Takımı formasını da 14 kez giyen Ceballos, 1 kez ağları havalandırmayı başardı.