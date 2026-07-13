Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’a Real Madrid’den bedava orta saha! Sürpriz transfer önerisi...

Beşiktaş’a Real Madrid’den bedava orta saha! Sürpriz transfer önerisi...

Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir transfer önerisi geldi. Siyah-beyazlı takımın Real Madrid'den ayrılan orta sahayı değerlendirmeye aldığı belirtildi. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 13.07.2026 06:38 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 06:55
Beşiktaş’a Real Madrid’den bedava orta saha! Sürpriz transfer önerisi...

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş’a Real Madrid’den bedava orta saha! Sürpriz transfer önerisi...

5 FUTBOLCU GELDİ

Siyah-beyazlı takım, yaz transfer döneminde şu ana kadar 5 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Beşiktaş’a Real Madrid’den bedava orta saha! Sürpriz transfer önerisi...

Beşiktaş yönetimi, Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Salih Özcan ile kadrosunu güçlendirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Beşiktaş’a Real Madrid’den bedava orta saha! Sürpriz transfer önerisi...

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı takıma bir transfer önerisi daha geldi.

Beşiktaş’a Real Madrid’den bedava orta saha! Sürpriz transfer önerisi...

A Spor'da yer alan habere göre; serbest statüde bulunan Dani Ceballos, Beşiktaş'a önerildi.

Beşiktaş’a Real Madrid’den bedava orta saha! Sürpriz transfer önerisi...

Son olarak Real Madrid forması giyen oyuncunun durumunu Ajax ve Real Betis de yakından takip ediyor.

Beşiktaş’a Real Madrid’den bedava orta saha! Sürpriz transfer önerisi...

KARAR ITALIANO'NUN

Haberde 29 yaşındaki futbolcu için son kararı Beşiktaş yönetimi ve Vincenzo Italiano'nun vereceği belirtildi.

Beşiktaş’a Real Madrid’den bedava orta saha! Sürpriz transfer önerisi...

Tecrübeli futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’a Real Madrid’den bedava orta saha! Sürpriz transfer önerisi...

PERFORMANSI

Geçen sezon Real Madrid forması giyen oyuncu, 23 maça çıkarken, gol ve asist katkısı sunamadı.

Beşiktaş’a Real Madrid’den bedava orta saha! Sürpriz transfer önerisi...

Arsenal ve Real Betis formaları da giyen oyuncu, Madrid devine 2017 yılında 16.5 milyon euro bonservis ücretiyle transfer oldu.

Beşiktaş’a Real Madrid’den bedava orta saha! Sürpriz transfer önerisi...

İspanya Milli Takımı formasını da 14 kez giyen Ceballos, 1 kez ağları havalandırmayı başardı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#REAL MADRİD #BEŞİKTAŞ