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Beşiktaş’a Salah artı üç yıldız! İsimler belli oldu...

Beşiktaş, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah dışında 3 transfer daha planlıyor. Siyah-beyazlıların stoper ve orta saha sağ kanada düşündüğü isimler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 22.07.2026 08:46 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 08:55
Beşiktaş’a Salah artı üç yıldız! İsimler belli oldu...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın ana gündem maddesi Mohamed Salah

Beşiktaş’a Salah artı üç yıldız! İsimler belli oldu...

Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki hücum oyuncusuyla 12 milyonEuro'dan 2 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Beşiktaş’a Salah artı üç yıldız! İsimler belli oldu...

Önceki gün bir temas daha kuruldu ve Salah, anlaşmaya bağlı kaldığını söyledi.

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Beşiktaş’a Salah artı üç yıldız! İsimler belli oldu...

Ancak Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas'ın, sezon başına yüzde 35'i bulan, yaklaşık 6 milyon Euro'luk ücret talep ettiği ve Beşiktaşlı idarecilerin de el sıkışılan ücrette sabit kaldıklarını ilettiği öğrenildi.

Beşiktaş’a Salah artı üç yıldız! İsimler belli oldu...

Kartal şimdi Abbas'ın kararını bekliyor. Diğer görüşmeler de arka planda sürüyor. Stoper, orta saha ve sağ kanat listesinde yeni isimler yer alıyor.

Beşiktaş’a Salah artı üç yıldız! İsimler belli oldu...

26 yaşındaki Joe Willock, teknik direktör İtaliano'nun istediği tempolu ve dinamik orta saha profilinde.

Beşiktaş’a Salah artı üç yıldız! İsimler belli oldu...

Newcastle United forması giyen Willock için temaslar başladı. Stoperde Flamengo'dan Leo Pereira hedefteki isim ancak ortak noktaya gelinmemesi sebebiyle alternatif olarak İtaliano'nun eski öğrencisi İgor Julio için Brighton ile temas kuruldu.

Beşiktaş’a Salah artı üç yıldız! İsimler belli oldu...

Sağ kanatta birinci sırada Leipzig'de oynayan Johan Bakayoko var. 23 yaşındaki Belçikalı futbolcunun hem kendisi hem de kulübüyle temasa geçildi.

Beşiktaş’a Salah artı üç yıldız! İsimler belli oldu...

Maliyet araştırması yapılıyor fakat oyuncunun talibi çok…

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#BEŞİKTAŞ #MOHAMED SALAH #SALAH #MISIR