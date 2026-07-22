Beşiktaş’a Salah artı üç yıldız! İsimler belli oldu...

Ancak Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas'ın, sezon başına yüzde 35'i bulan, yaklaşık 6 milyon Euro'luk ücret talep ettiği ve Beşiktaşlı idarecilerin de el sıkışılan ücrette sabit kaldıklarını ilettiği öğrenildi.