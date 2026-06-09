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Beşiktaş’a Sambacı orta saha! Vincenzo Italiano’nun görüşü soruldu

Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılara, Brezilyalı orta saha önerildi. Yıldız futbolcu için Vincenzo Italiano'nun görüşü soruldu.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 08.06.2026 22:32 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 07:03
Beşiktaş’a Sambacı orta saha! Vincenzo Italiano’nun görüşü soruldu

Takımın başına Vincenzo Italiano'yu getirerek yeni bir dönemi başlatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Beşiktaş’a Sambacı orta saha! Vincenzo Italiano’nun görüşü soruldu

Hoca için düzenlenen imza töreninde, "Hayal edilen Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için ne kadar para gerekirse harcayacağız" diyen Başkan Serdal Adalı, transferde kaleci, stoper, sol bek, orta saha, sağ ve sol kanat ile santrfor takviyesi planlıyor.

Beşiktaş’a Sambacı orta saha! Vincenzo Italiano’nun görüşü soruldu

Kolları sıvayan siyah-beyazlılar, bir yandan kendi listeleri üzerinde çalışırken, bir yandan da önerilen oyuncuları değerlendirmeye alıyor.

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Beşiktaş’a Sambacı orta saha! Vincenzo Italiano’nun görüşü soruldu

DOUGLAS LUIZ RADARDA

Bunlardan öne çıkan son isim, geçen sezonu önce Nottingham Forest, sonra da Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Douglas Luiz…

Beşiktaş’a Sambacı orta saha! Vincenzo Italiano’nun görüşü soruldu

Ara transferde Galatasaray için de yazılan Brezilyalı merkez orta sahanın bonservisi ise Juventus'un elinde bulunuyor.

Beşiktaş’a Sambacı orta saha! Vincenzo Italiano’nun görüşü soruldu

ITALIANO'YA GÖRÜŞÜ SORULDU

Yönetimin, 28 yaşındaki futbolcuyu detaylı inceleme altına aldığı ve yeni teknik direktörü Italiano'ya görüşünü sorduğu öğrenildi.

Beşiktaş’a Sambacı orta saha! Vincenzo Italiano’nun görüşü soruldu

İtalyan hocanın onay vermesi durumunda Luiz için hemen çalışma başlatılacağı gelen haberler arasında.

Beşiktaş’a Sambacı orta saha! Vincenzo Italiano’nun görüşü soruldu

3 GOLE ETKİ ETTİ

Douglas Luiz, geride kalan sezonda hem Aston Villa hem de Nottingham Forest'ta kiralık olarak forma giydi ve 34 maça çıktı. Douglas Luiz bu süreçte 1 gol ile 2 asist üretti.

Beşiktaş’a Sambacı orta saha! Vincenzo Italiano’nun görüşü soruldu

Douglas Luiz'in Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Beşiktaş’a Sambacı orta saha! Vincenzo Italiano’nun görüşü soruldu

Brezilyalı orta sahanın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #TRANSFER