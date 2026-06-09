Beşiktaş’a Sambacı orta saha! Vincenzo Italiano’nun görüşü soruldu

Takımın başına Vincenzo Italiano'yu getirerek yeni bir dönemi başlatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Hoca için düzenlenen imza töreninde, 'Hayal edilen Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için ne kadar para gerekirse harcayacağız' diyen Başkan Serdal Adalı, transferde kaleci, stoper, sol bek, orta saha, sağ ve sol kanat ile santrfor takviyesi planlıyor. Kolları sıvayan siyah-beyazlılar, bir yandan kendi listeleri üzerinde çalışırken, bir yandan da önerilen oyuncuları değerlendirmeye alıyor. DOUGLAS LUIZ RADARDA Bunlardan öne çıkan son isim, geçen sezonu önce Nottingham Forest, sonra da Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Douglas Luiz... Ara transferde Galatasaray için de yazılan Brezilyalı merkez orta sahanın bonservisi ise Juventus'un elinde bulunuyor. ITALIANO'YA GÖRÜŞÜ SORULDU Yönetimin, 28 yaşındaki futbolcuyu detaylı inceleme altına aldığı ve yeni teknik direktörü Italiano'ya görüşünü sorduğu öğrenildi. İtalyan hocanın onay vermesi durumunda Luiz için hemen çalışma başlatılacağı gelen haberler arasında. 3 GOLE ETKİ ETTİ Douglas Luiz, geride kalan sezonda hem Aston Villa hem de Nottingham Forest'ta kiralık olarak forma giydi ve 34 maça çıktı. Douglas Luiz bu süreçte 1 gol ile 2 asist üretti. Douglas Luiz'in Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Brezilyalı orta sahanın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.