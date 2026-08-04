Beşiktaş’a transfer müjdesi! Darwin Nunez’de geri adım

Beşiktaş, santrfor transferi için Dusan Vlahovic'ten haber beklerken, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Darwin Nunez için yeni gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılara önerilen Uruguaylı santrfor için düşünce, satın alma opsiyonlu kiralama yönündeydi. AL HILAL İLK ETAPTA ONAY VERMEMİŞTİ Ancak ilk etapta Al Hilal buna yanaşmamış ve bonservis geliri elde ederek transferin gerçekleşmesini arzu etmişti. Oyuncusu için bonservis kazandıracak teklifi bulamayan Suudi Arabistan kulübünün artık kiralamaya da olumlu yaklaştığı ve görüşmeye hazır olduğu aktarıldı. Beşiktaş'a önerilen Darwin Nunez, teknik ekibe de sunuldu. ITALIANO İLE ÖNDER ÖZEN GÖRÜŞECEK Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Futbol Direktörü Önder Özen ile bu konuda görüşme yapacağı belirtildi. Teknik onayın da çıkması halinde Darwin Nunez için kulübüyle görüşme gerçekleştirilecek. FONDAN ONAY GEREKİYOR Kiralık anlaşmasına Al Hilal'in onay vermesi yetmiyor. Ayrıca Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun da bunu onaylaması gerekiyor. Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hradec Kralove ile Perşembe günü karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ın, transferdeki ikinci etap çalışmalarına maçın ardından hız vereceği aktarıldı. 27 yaşındaki santrforun, Al Hilal ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.