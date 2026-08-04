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Beşiktaş’a transfer müjdesi! Darwin Nunez’de geri adım

Beşiktaş, Al Hilal forması giyen Darwin Nunez'in transferi için girişimde bulunmuştu. Al Hilal, Darwin Nunez transferinde geri adım atmak zorunda kaldı.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 03.08.2026 23:19 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 07:10
Beşiktaş’a transfer müjdesi! Darwin Nunez’de geri adım

Beşiktaş, santrfor transferi için Dusan Vlahovic'ten haber beklerken, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Darwin Nunez için yeni gelişme yaşandı.

Beşiktaş’a transfer müjdesi! Darwin Nunez’de geri adım

Siyah-beyazlılara önerilen Uruguaylı santrfor için düşünce, satın alma opsiyonlu kiralama yönündeydi.

Beşiktaş’a transfer müjdesi! Darwin Nunez’de geri adım

AL HILAL İLK ETAPTA ONAY VERMEMİŞTİ

Ancak ilk etapta Al Hilal buna yanaşmamış ve bonservis geliri elde ederek transferin gerçekleşmesini arzu etmişti.

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Beşiktaş’a transfer müjdesi! Darwin Nunez’de geri adım

Oyuncusu için bonservis kazandıracak teklifi bulamayan Suudi Arabistan kulübünün artık kiralamaya da olumlu yaklaştığı ve görüşmeye hazır olduğu aktarıldı.

Beşiktaş’a transfer müjdesi! Darwin Nunez’de geri adım

Beşiktaş'a önerilen Darwin Nunez, teknik ekibe de sunuldu.

Beşiktaş’a transfer müjdesi! Darwin Nunez’de geri adım

ITALIANO İLE ÖNDER ÖZEN GÖRÜŞECEK

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Futbol Direktörü Önder Özen ile bu konuda görüşme yapacağı belirtildi.

Beşiktaş’a transfer müjdesi! Darwin Nunez’de geri adım

Teknik onayın da çıkması halinde Darwin Nunez için kulübüyle görüşme gerçekleştirilecek.

Beşiktaş’a transfer müjdesi! Darwin Nunez’de geri adım

FONDAN ONAY GEREKİYOR

Kiralık anlaşmasına Al Hilal'in onay vermesi yetmiyor. Ayrıca Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun da bunu onaylaması gerekiyor.

Beşiktaş’a transfer müjdesi! Darwin Nunez’de geri adım

Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hradec Kralove ile Perşembe günü karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ın, transferdeki ikinci etap çalışmalarına maçın ardından hız vereceği aktarıldı.

Beşiktaş’a transfer müjdesi! Darwin Nunez’de geri adım

27 yaşındaki santrforun, Al Hilal ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #DARWİN NUNEZ #AL HİLAL #TRANSFER