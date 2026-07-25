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Beşiktaş’a Wilfred Ndidi piyangosu! Çift haneli teklif geldi

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta geleceği merak edilen Wilfred Ndidi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı yıldıza sürpriz bir teklif geldiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 25.07.2026 18:49 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 18:50