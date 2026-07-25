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Beşiktaş’a Wilfred Ndidi piyangosu! Çift haneli teklif geldi

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta geleceği merak edilen Wilfred Ndidi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı yıldıza sürpriz bir teklif geldiği belirtildi.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 25.07.2026 18:49 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 18:50
Beşiktaş’a Wilfred Ndidi piyangosu! Çift haneli teklif geldi

Beşiktaş'ta kurmaylar transfer çalışmalarını sürdürürken dikkat çeken bir iddia geldi.

Beşiktaş’a Wilfred Ndidi piyangosu! Çift haneli teklif geldi

Siyah-beyazlılarda, Wilfred Ndidi'nin geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı aktarıldı.

Beşiktaş’a Wilfred Ndidi piyangosu! Çift haneli teklif geldi

Wilfred Ndidi transferi için Beşiktaş'a teklif geldiği vurgulandı.

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Beşiktaş’a Wilfred Ndidi piyangosu! Çift haneli teklif geldi

SUUDİ ARABİSTAN KANCASI

Milliyet'in haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın Wilfred Ndidi ile ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş’a Wilfred Ndidi piyangosu! Çift haneli teklif geldi

Al Ittihad'ın Nijeryalı orta saha için harekete geçtiği ifade edildi.

Beşiktaş’a Wilfred Ndidi piyangosu! Çift haneli teklif geldi

Suudi Arabistan ekibinin, Beşiktaş'a Wilfred Ndidi için 10 milyon 500 bin Euro önerdiği aktarıldı.

Beşiktaş’a Wilfred Ndidi piyangosu! Çift haneli teklif geldi

BONUSLAR VAR

Wilfred Ndidi için Beşiktaş'a aynı zamanda 2 milyon Euro bonus teklif edildiği kaydedildi.

Beşiktaş’a Wilfred Ndidi piyangosu! Çift haneli teklif geldi

Beşiktaş'ın Wilfred Ndidi için gelen transfer teklifini değerlendireceği vurgulandı.

Beşiktaş’a Wilfred Ndidi piyangosu! Çift haneli teklif geldi

29 yaşındaki orta sahanın, Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Beşiktaş’a Wilfred Ndidi piyangosu! Çift haneli teklif geldi

DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Wilfred Ndidi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’a Wilfred Ndidi piyangosu! Çift haneli teklif geldi

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu başında Wilfred Ndidi için Leicester City'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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