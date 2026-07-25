Beşiktaş’a Wilfred Ndidi piyangosu! Çift haneli teklif geldi

Beşiktaş'ta kurmaylar transfer çalışmalarını sürdürürken dikkat çeken bir iddia geldi. Siyah-beyazlılarda, Wilfred Ndidi'nin geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı aktarıldı. Wilfred Ndidi transferi için Beşiktaş'a teklif geldiği vurgulandı. SUUDİ ARABİSTAN KANCASI Milliyet'in haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın Wilfred Ndidi ile ilgilendiği belirtildi. Al Ittihad'ın Nijeryalı orta saha için harekete geçtiği ifade edildi. Suudi Arabistan ekibinin, Beşiktaş'a Wilfred Ndidi için 10 milyon 500 bin Euro önerdiği aktarıldı. BONUSLAR VAR Wilfred Ndidi için Beşiktaş'a aynı zamanda 2 milyon Euro bonus teklif edildiği kaydedildi. Beşiktaş'ın Wilfred Ndidi için gelen transfer teklifini değerlendireceği vurgulandı. 29 yaşındaki orta sahanın, Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. DEĞERİ 8 MİLYON EURO Wilfred Ndidi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Beşiktaş, 2025-2026 sezonu başında Wilfred Ndidi için Leicester City'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.