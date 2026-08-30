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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimali! Yapay zeka açıkladı, favori takım şaşırttı...

Football Meets Data adlı veri sitesi, UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon öncesi Beşiktaş için dikkat çeken bir tahminde bulundu. Yapay zeka destekli simülasyona göre siyah-beyazlıların kupayı kazanma şansı da açıklandı. İşte o olasılıklar...

Giriş Tarihi: 30.08.2026 16:47 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 16:51