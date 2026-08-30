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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimali! Yapay zeka açıkladı, favori takım şaşırttı...

Football Meets Data adlı veri sitesi, UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon öncesi Beşiktaş için dikkat çeken bir tahminde bulundu. Yapay zeka destekli simülasyona göre siyah-beyazlıların kupayı kazanma şansı da açıklandı. İşte o olasılıklar...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 30.08.2026 16:47 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 16:51
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimali! Yapay zeka açıkladı, favori takım şaşırttı...

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın lig aşamasında mücadele edeceği takımlar ve fikstürü belli oldu.

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimali! Yapay zeka açıkladı, favori takım şaşırttı...

Siyah-beyazlılar; Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya, Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva ve Hoffenheim ile eşleşti.

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimali! Yapay zeka açıkladı, favori takım şaşırttı...

İLK MAÇ MARSILYA

Vincenzo Italiano liderliğindeki Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını, 17 Eylül Perşembe sahasında Fransız ekibi Marsilya ile oynayacak.

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimali! Yapay zeka açıkladı, favori takım şaşırttı...

LİG SİMÜLE EDİLDİ

Zorlu müsabakalar öncesinde Football Meets Data adlı veri sitesi, turnuvaya dair dikkat çeken tahminlerde bulundu.

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimali! Yapay zeka açıkladı, favori takım şaşırttı...

KAZANMA ORANLARINDA JUVENTUS ÖNDE

Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek beş takım arasında; Juventus, Milan, Leverkusen, Bournemouth ve Marsilya yer aldı.

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimali! Yapay zeka açıkladı, favori takım şaşırttı...

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İHTİMALLERİ

Yapay zeka destekli simülasyon, siyah-beyazlı takımın son 16 turuna kalma ihtimalini yüzde 53 olarak hesapladı.

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimali! Yapay zeka açıkladı, favori takım şaşırttı...

Kartal'ın turnuvada çeyrek final yapma olasılığına yüzde 28 oran verilirken, yarı final için ise yüzde 14,3'lük bir şans tanındı.

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimali! Yapay zeka açıkladı, favori takım şaşırttı...

ŞAMPİYONLUK ŞANSI YÜZDE 3,8

Son olarak Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak mutlu sona ulaşma olasılığı da yüzde 3,8 olarak gösterildi.

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimali! Yapay zeka açıkladı, favori takım şaşırttı...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

17 Eylül Perşembe

Beşiktaş - Marsilya

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimali! Yapay zeka açıkladı, favori takım şaşırttı...

15 Ekim Perşembe

1899 Hoffenheim - Beşiktaş

22 Ekim Perşembe

Beşiktaş - Crystal Palace

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimali! Yapay zeka açıkladı, favori takım şaşırttı...

5 Kasım Perşembe

Celtic - Beşiktaş

26 Kasım Perşembe

Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimali! Yapay zeka açıkladı, favori takım şaşırttı...

10 Aralık Perşembe

Bayer Leverkusen - Beşiktaş

21 Ocak Perşembe

Beşiktaş - Union Saint-Gilloise

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimali! Yapay zeka açıkladı, favori takım şaşırttı...

28 Ocak Perşembe

Omonia FC – Beşiktaş

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimali! Yapay zeka açıkladı, favori takım şaşırttı...

TURNUVA FORMATI

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimali! Yapay zeka açıkladı, favori takım şaşırttı...

Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimali! Yapay zeka açıkladı, favori takım şaşırttı...

Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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