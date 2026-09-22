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Beşiktaş’ın deplasmana alerjisi var! 3 yenilgi de dış sahada

Beşiktaş, bu sezon tüm kulvarlarda evinde oynadığı 7 maçı kazandı. Italiano yönetimindeki Beşiktaş, 3 yenilgisini ise dış sahada yaşadı.

Giriş Tarihi: 21.09.2026 21:18 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 07:24