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Beşiktaş’ın deplasmana alerjisi var! 3 yenilgi de dış sahada

Beşiktaş, bu sezon tüm kulvarlarda evinde oynadığı 7 maçı kazandı. Italiano yönetimindeki Beşiktaş, 3 yenilgisini ise dış sahada yaşadı.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 21.09.2026 21:18 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 07:24
Beşiktaş’ın deplasmana alerjisi var! 3 yenilgi de dış sahada

Diyarbakır'da oynadığı maçta Amedspor'a boyun eğen Beşiktaş'ın, bu sezon deplasmanlarda yüzü gülmüyor.

Beşiktaş’ın deplasmana alerjisi var! 3 yenilgi de dış sahada

Süper Lig'de 6, Avrupa kupalarında ise 7 maç oynayan Kartal, çıktığı 13 karşılaşmada 10 galibiyet alırken, 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş’ın deplasmana alerjisi var! 3 yenilgi de dış sahada

MAĞLUBİYETLER DIŞ SAHADA

Siyah-beyazlılar, mağlup olduğu maçların tamamını evinin dışındaki müsabakalarda yaşadı.

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Beşiktaş’ın deplasmana alerjisi var! 3 yenilgi de dış sahada

Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e deplasmanda 1-0 yenilen Kartal, Süper Lig'de ise Alanyaspor'a 1-0, Amedspor'a da 3-2 teslim odu.

Beşiktaş’ın deplasmana alerjisi var! 3 yenilgi de dış sahada

Siyah-beyazlılar, Danimarka ekibi Midtjylland (2-0), Çek takımı Hradec Kralove (1-0) ve Fenerbahçe'yi de (2-1) dış sahada geçmeyi başardı.

Beşiktaş’ın deplasmana alerjisi var! 3 yenilgi de dış sahada

EVİNDE KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

Teknik direktör Italiano yönetimindeki Beşiktaş iç sahada oynadığı 7 maçın tamamını ise kazandı.

Beşiktaş’ın deplasmana alerjisi var! 3 yenilgi de dış sahada

İLK KEZ 3 GOL YEDİ

Beşiktaş bu sezon ilk kez kalesinde 3 gol gördü.

Beşiktaş’ın deplasmana alerjisi var! 3 yenilgi de dış sahada

Ligde 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi alan Italiano, 2 puan ortalaması yakaladı.

Beşiktaş’ın deplasmana alerjisi var! 3 yenilgi de dış sahada

TEK TESELLİ MIRETTI

Amedspor deplasmanında mağlubiyet yaşayıp liderlik fırsatını kaçırdı. Siyah-beyazlılarda takımın büyük bölümünün performansı düşük kalırken teselli ise Fabio Miretti oldu.

Beşiktaş’ın deplasmana alerjisi var! 3 yenilgi de dış sahada

İtalyan oyuncu, orta sahadan verdiği müthiş pasla ilk golün hazırlayıcısı olurken sergilediği performans beğeni topladı. 23 yaşındaki orta sahanın antrenmanlarda da ritmini artırdığı ve teknik ekibin dikkatini çektiği aktarıldı.

Beşiktaş’ın deplasmana alerjisi var! 3 yenilgi de dış sahada

Genç futbolcunun milli ara dönüşünde sürelerinin artacağı ve zaman zaman ilk 11'de de görev bulacağı belirtildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO İTALİANO #AMEDSPOR