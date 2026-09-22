Beşiktaş’ın deplasmana alerjisi var! 3 yenilgi de dış sahada

Diyarbakır'da oynadığı maçta Amedspor'a boyun eğen Beşiktaş'ın, bu sezon deplasmanlarda yüzü gülmüyor. Süper Lig'de 6, Avrupa kupalarında ise 7 maç oynayan Kartal, çıktığı 13 karşılaşmada 10 galibiyet alırken, 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. MAĞLUBİYETLER DIŞ SAHADA Siyah-beyazlılar, mağlup olduğu maçların tamamını evinin dışındaki müsabakalarda yaşadı. Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e deplasmanda 1-0 yenilen Kartal, Süper Lig'de ise Alanyaspor'a 1-0, Amedspor'a da 3-2 teslim odu. Siyah-beyazlılar, Danimarka ekibi Midtjylland (2-0), Çek takımı Hradec Kralove (1-0) ve Fenerbahçe'yi de (2-1) dış sahada geçmeyi başardı. EVİNDE KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR Teknik direktör Italiano yönetimindeki Beşiktaş iç sahada oynadığı 7 maçın tamamını ise kazandı. İLK KEZ 3 GOL YEDİ Beşiktaş bu sezon ilk kez kalesinde 3 gol gördü. Ligde 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi alan Italiano, 2 puan ortalaması yakaladı. TEK TESELLİ MIRETTI Amedspor deplasmanında mağlubiyet yaşayıp liderlik fırsatını kaçırdı. Siyah-beyazlılarda takımın büyük bölümünün performansı düşük kalırken teselli ise Fabio Miretti oldu. İtalyan oyuncu, orta sahadan verdiği müthiş pasla ilk golün hazırlayıcısı olurken sergilediği performans beğeni topladı. 23 yaşındaki orta sahanın antrenmanlarda da ritmini artırdığı ve teknik ekibin dikkatini çektiği aktarıldı. Genç futbolcunun milli ara dönüşünde sürelerinin artacağı ve zaman zaman ilk 11'de de görev bulacağı belirtildi.