Beşiktaş’ın ocak planı ortaya çıktı! Transfer müjdesini duyurdular...

SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde "Willock konusunda ben ısrarcıyım. Hocamız İtaliano'nun 'alamadınız' gibi bir tavrı olmadı. Devre arasında gidip tekrar konuşacağım. Olmazsa, hocanın bugünden şunu alalım talebi yok" demişti.