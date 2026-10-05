Beşiktaş’ın ocak planı ortaya çıktı! Transfer müjdesini duyurdular...

Trendyol Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor. Siyah-beyazlı takım, kış transfer döneminde kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isterken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İNGİLTERE'DEN MÜJDE! Beşiktaş'ın yaz transfer dönemi boyunca peşinden koştuğu ancak alamadığı Joe Willock için İngiltere'den müjde geldi. Football İnsider'da yer alan habere göre; Newcastle United'ın, mukavelesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki orta sahaya yeni sözleşme teklif etme olasılığı düşük görünüyor. DEĞERLENDİRMEYE ALACAKLAR Ada ekibi, bonservis kazanmak için ara dönemde gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Siyah-beyazlı ekibin ocak ayında Willock için yeniden harekete geçmesi bekleniyor. SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde 'Willock konusunda ben ısrarcıyım. Hocamız İtaliano'nun 'alamadınız' gibi bir tavrı olmadı. Devre arasında gidip tekrar konuşacağım. Olmazsa, hocanın bugünden şunu alalım talebi yok' demişti. Newcastle United forması altında bu sezon 7 karşılaşmada süre bulan Willock, fileleri 3 kez havalandırdı. Newcastle Willock'u 2021'de 29.4 milyon Euro bonservisle Arsenal'den transfer etmişti. Başarılı savunma oyuncusu, Newcastle United formasıyla toplamda 189 maça çıktı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda 22 gol, 11 asistlik performans sergiledi.