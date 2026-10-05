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Beşiktaş’ın ocak planı ortaya çıktı! Transfer müjdesini duyurdular...

Süper Lig'de sezona iyi başlayan Beşiktaş, ara transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı. Başkan Serdal Adalı'nın açıkladığı isimden müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 05.10.2026 06:55 Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 07:02
Beşiktaş’ın ocak planı ortaya çıktı! Transfer müjdesini duyurdular...

Trendyol Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor.

Beşiktaş’ın ocak planı ortaya çıktı! Transfer müjdesini duyurdular...

Siyah-beyazlı takım, kış transfer döneminde kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isterken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş’ın ocak planı ortaya çıktı! Transfer müjdesini duyurdular...

İNGİLTERE'DEN MÜJDE!

Beşiktaş'ın yaz transfer dönemi boyunca peşinden koştuğu ancak alamadığı Joe Willock için İngiltere'den müjde geldi.

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Beşiktaş’ın ocak planı ortaya çıktı! Transfer müjdesini duyurdular...

Football İnsider'da yer alan habere göre; Newcastle United'ın, mukavelesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki orta sahaya yeni sözleşme teklif etme olasılığı düşük görünüyor.

Beşiktaş’ın ocak planı ortaya çıktı! Transfer müjdesini duyurdular...

DEĞERLENDİRMEYE ALACAKLAR

Ada ekibi, bonservis kazanmak için ara dönemde gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

Beşiktaş’ın ocak planı ortaya çıktı! Transfer müjdesini duyurdular...

Siyah-beyazlı ekibin ocak ayında Willock için yeniden harekete geçmesi bekleniyor.

Beşiktaş’ın ocak planı ortaya çıktı! Transfer müjdesini duyurdular...

SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde "Willock konusunda ben ısrarcıyım. Hocamız İtaliano'nun 'alamadınız' gibi bir tavrı olmadı. Devre arasında gidip tekrar konuşacağım. Olmazsa, hocanın bugünden şunu alalım talebi yok" demişti.

Beşiktaş’ın ocak planı ortaya çıktı! Transfer müjdesini duyurdular...

Newcastle United forması altında bu sezon 7 karşılaşmada süre bulan Willock, fileleri 3 kez havalandırdı.

Beşiktaş’ın ocak planı ortaya çıktı! Transfer müjdesini duyurdular...

Newcastle Willock'u 2021'de 29.4 milyon Euro bonservisle Arsenal'den transfer etmişti.

Beşiktaş’ın ocak planı ortaya çıktı! Transfer müjdesini duyurdular...

Başarılı savunma oyuncusu, Newcastle United formasıyla toplamda 189 maça çıktı.

Beşiktaş’ın ocak planı ortaya çıktı! Transfer müjdesini duyurdular...

27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda 22 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör