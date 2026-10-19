Beşiktaş’ın Trabzonspor planı ortaya çıktı! Vincenzo Italiano’dan 3 kritik hamle...

CERNY KADRODA OLMAK İSTEDİ

4 - Hoffenheim maçında sakatlığı nedeniyle yer alamayan Vaclav Cerny, Trabzon'da takıma dönmek için çok uğraştı ve kendini zorladı. Vincenzo Italiano, Çek oyuncusunu 21 kişilik kafileye dahil etti.