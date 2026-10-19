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Beşiktaş’ın Trabzonspor planı ortaya çıktı! Vincenzo Italiano'dan 3 kritik hamle...
Beşiktaş’ın Trabzonspor planı ortaya çıktı! Vincenzo Italiano'dan 3 kritik hamle...
Hoffenheim zaferiyle moral depolayan Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi tek hedef galibiyet... Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, tüm planlarını hazırladı. SABAH Spor, Kartal'daki son durumu 10 maddede özetledi. İşte öne çıkan detaylar...
Giriş Tarihi: 19.10.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 09:41