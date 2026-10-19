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Beşiktaş’ın Trabzonspor planı ortaya çıktı! Vincenzo Italiano'dan 3 kritik hamle...

Hoffenheim zaferiyle moral depolayan Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi tek hedef galibiyet... Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, tüm planlarını hazırladı. SABAH Spor, Kartal'daki son durumu 10 maddede özetledi. İşte öne çıkan detaylar...

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Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 19.10.2026 09:31 Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 09:41
Beşiktaş’ın Trabzonspor planı ortaya çıktı! Vincenzo Italiano’dan 3 kritik hamle...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş’ın Trabzonspor planı ortaya çıktı! Vincenzo Italiano’dan 3 kritik hamle...

Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Beşiktaş’ın Trabzonspor planı ortaya çıktı! Vincenzo Italiano’dan 3 kritik hamle...

SABAH Spor, kritik karşılaşma öncesinde Beşiktaş'taki son durumu ve gelişmeleri 10 maddede özetledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Beşiktaş’ın Trabzonspor planı ortaya çıktı! Vincenzo Italiano’dan 3 kritik hamle...

1- Beşiktaş, milli ara dönüşü ligde Kocaeli'yi Avrupa Li gi'nde Hoffenheim'ı yenerek son derece moralli şekilde Trabzonspor sınavına hazırlandı.

Beşiktaş’ın Trabzonspor planı ortaya çıktı! Vincenzo Italiano’dan 3 kritik hamle...

2 - Hoffenheim deplasmanında kazanılan zafer sonrası oyuncuların dinlenmesi için takım maçtan sonra Istanbul'a dönmedi ve bir gece daha Almanya'da kaldı.

Beşiktaş’ın Trabzonspor planı ortaya çıktı! Vincenzo Italiano’dan 3 kritik hamle...

ORKUN EN AZ 2 HAFTA YOK

3 - Galibiyetlerin keyfini, kaptan Orkun Kökçü'nün sakatlığı kaçırdı. Ayak tabanı ve topuğundan sorun yaşayan milli orta saha, en az 2 hafta sahalarda olamayacak.

Beşiktaş’ın Trabzonspor planı ortaya çıktı! Vincenzo Italiano’dan 3 kritik hamle...

CERNY KADRODA OLMAK İSTEDİ

4 - Hoffenheim maçında sakatlığı nedeniyle yer alamayan Vaclav Cerny, Trabzon'da takıma dönmek için çok uğraştı ve kendini zorladı. Vincenzo Italiano, Çek oyuncusunu 21 kişilik kafileye dahil etti.

Beşiktaş’ın Trabzonspor planı ortaya çıktı! Vincenzo Italiano’dan 3 kritik hamle...

VLAHOVIC SAHAYA ÇIKIYOR

5 - Dev maçta en büyük koz, dinlenmiş bir Dusan Vlahovic olacak. Hoffenheim'a midesinden rahatsızlık yaşadığı için gitmeyen Sırp forvet iyileşti ve Trabzon'da yerini alacak.

Beşiktaş’ın Trabzonspor planı ortaya çıktı! Vincenzo Italiano’dan 3 kritik hamle...

ITALIANO'NUN BEK PLANI

6 - Teknik direktör Italiano özellikle bek-kanat kullanımına dikkat kesildi. Trabzonspor'a karşı Rıdvan-Trossard ve Murillo-İlhan ikilileri oluşturdu. Rakibini çizgiden aşmaya çalışacak.

Beşiktaş’ın Trabzonspor planı ortaya çıktı! Vincenzo Italiano’dan 3 kritik hamle...

MIRETTI İLE ÖZEL GÖRÜŞME

7 - Takımın organizasyonu Miretti'de olacak. İtalyan orta saha, Orkun'un yokluğunda merkezde ipleri eline alacak. Italiano, öğrencisiyle kendisine güven aşıladığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Beşiktaş’ın Trabzonspor planı ortaya çıktı! Vincenzo Italiano’dan 3 kritik hamle...

SAVUNMA HATTINA UYARI

8 - Teknik ekip, son 4 maçta 7 gol yenilmesi nedeniyle savunma sorununa odaklandı. Salah-Franculino Dju hattına karşı savunma çizgisindeki oyuncularla rakip analizleri paylaşılarak gerekli uyarılar yapıldı.

Beşiktaş’ın Trabzonspor planı ortaya çıktı! Vincenzo Italiano’dan 3 kritik hamle...

TEMASLI OYUN VURGUSU

9 - Italiano, deplasmanda da rakip yarı alanda baskılı oyun planlıyor. Olaitan ve Salih'ten topun bulunduğu alanda temaslı oyun istedi. Trabzon'a orta sahayı teslim etmemeleri gerektiği anlatıldı.

Beşiktaş’ın Trabzonspor planı ortaya çıktı! Vincenzo Italiano’dan 3 kritik hamle...

İLHAN FAKILI'YA GÖREV

10 - Trossard dışında İlhan da büyük güven veriyor. Genç oyuncu, kısa zamanda 3 gol-2 asiste ulaşıp performansıyla dikkat çekerken gelinen noktada Italiano gönül rahatlığıyla talebesini ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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