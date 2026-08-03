Beşiktaş’ın transferini gece yarısı açıkladılar! Anlaşma tamam...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Daha önce kadrosunu Trossard, Nübel, Salih Özcan, Ouattara, İlhan Fakılı ve Doğan Alemdar gibi önemli oyuncularla güçlendiren siyah-beyazlı takım, gözünü 9 numaraya çevirdi. Kartal, golcü transferi için Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez ile ilgileniyordu. ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI! Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Darwin Nunez'in kiralanması konusunda Al Hilal ile el sıkıştı. Gece yarısı geçilen haberde Suudi ekibinin, Uruguaylı forvetin siyah-beyazlı takıma kiralık olarak transfer olmasına onay verdiği öne sürüldü. Beşiktaş'ta Nunez transferiyle ilgili kısa süre içinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. DEĞERİ 20 MİLYON EURO 27 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Darwin Nunez'in Al-Hilal ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında tamamlanacak. Uruguaylı golcü, geçen sezonun yaz transfer döneminde 53 milyon euro bonservisle Liverpool'dan Arabistan ekibine transfer olmuştu. Al-Hilal formasıyla geçen sezon 24 maça çıkan oyuncu, 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Futbola Penarol altyapısında başlayan yıldız futbolcu kariyerinde Almeria ve Benfica formalarını da giydi. Deneyimli forvet, Uruguay Milli Takım formasını da 41 kez giydi ve bu maçlarda 13 gol ile 3 asist üretti.