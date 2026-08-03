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Beşiktaş’ın transferini gece yarısı açıkladılar! Anlaşma tamam...

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, golcü transferinde mutlu sona yaklaştı. Transferin detayları gece yarısı açıklandı. İşte o isim...

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Giriş Tarihi: 03.08.2026 08:14 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 08:29
Beşiktaş’ın transferini gece yarısı açıkladılar! Anlaşma tamam...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş’ın transferini gece yarısı açıkladılar! Anlaşma tamam...

Daha önce kadrosunu Trossard, Nübel, Salih Özcan, Ouattara, İlhan Fakılı ve Doğan Alemdar gibi önemli oyuncularla güçlendiren siyah-beyazlı takım, gözünü 9 numaraya çevirdi.

Beşiktaş’ın transferini gece yarısı açıkladılar! Anlaşma tamam...

Kartal, golcü transferi için Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez ile ilgileniyordu.

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Beşiktaş’ın transferini gece yarısı açıkladılar! Anlaşma tamam...

ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI!

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Darwin Nunez'in kiralanması konusunda Al Hilal ile el sıkıştı.

Beşiktaş’ın transferini gece yarısı açıkladılar! Anlaşma tamam...

Gece yarısı geçilen haberde Suudi ekibinin, Uruguaylı forvetin siyah-beyazlı takıma kiralık olarak transfer olmasına onay verdiği öne sürüldü.

Beşiktaş’ın transferini gece yarısı açıkladılar! Anlaşma tamam...

Beşiktaş'ta Nunez transferiyle ilgili kısa süre içinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Beşiktaş’ın transferini gece yarısı açıkladılar! Anlaşma tamam...

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

27 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’ın transferini gece yarısı açıkladılar! Anlaşma tamam...

Darwin Nunez'in Al-Hilal ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında tamamlanacak.

Beşiktaş’ın transferini gece yarısı açıkladılar! Anlaşma tamam...

Uruguaylı golcü, geçen sezonun yaz transfer döneminde 53 milyon euro bonservisle Liverpool'dan Arabistan ekibine transfer olmuştu.

Beşiktaş’ın transferini gece yarısı açıkladılar! Anlaşma tamam...

Al-Hilal formasıyla geçen sezon 24 maça çıkan oyuncu, 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş’ın transferini gece yarısı açıkladılar! Anlaşma tamam...

Futbola Penarol altyapısında başlayan yıldız futbolcu kariyerinde Almeria ve Benfica formalarını da giydi.

Beşiktaş’ın transferini gece yarısı açıkladılar! Anlaşma tamam...

Deneyimli forvet, Uruguay Milli Takım formasını da 41 kez giydi ve bu maçlarda 13 gol ile 3 asist üretti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#BEŞİKTAŞ