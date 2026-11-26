Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer Sheva ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, Gürcistan'da oynanan maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde puanı 10'a yükseldi. KALAN MAÇLARA GÖZLER ÇEVRİLDİ Beşiktaş'ta Hapoel Beer Sheva maçı sonrası gözler UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlara çevrildi. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig etabında kalan maçlarını sizler için derledik. ARALIK'TA ALMANYA DEPLASMANI Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bayer Leverkusen'e konuk olacak. Almanya'daki müsabaka 10 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. UNION SG, İSTANBUL'A GELECEK Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde iç sahada Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş – Union Saint Gilloise maçı 21 Ocak 2027 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. SON RAKİP OMONIA Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi lig etabının son maçına Omonia deplasmanında çıkacak. Güney Kıbrıs'taki maç 28 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.