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Beşiktaş'ın Joe Willock teklifini duyurdular! İşte gözden çıkarılan bonservis bedeli...
Beşiktaş'ın Joe Willock teklifini duyurdular! İşte gözden çıkarılan bonservis bedeli...
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, yaz transfer döneminde uğraş verdiği Joe Willock için Ocak ayında bir kez daha kapıyı çalacak. Siyah-beyazlıların gözden çıkardığı bonservis bedelini duyuruldu. İşte flaş iddianın ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 30.10.2026 14:10
Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 14:33