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Beşiktaş'ın Joe Willock teklifini duyurdular! İşte gözden çıkarılan bonservis bedeli...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, yaz transfer döneminde uğraş verdiği Joe Willock için Ocak ayında bir kez daha kapıyı çalacak. Siyah-beyazlıların gözden çıkardığı bonservis bedelini duyuruldu. İşte flaş iddianın ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 30.10.2026 14:10 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 14:33
Beşiktaş’ın Joe Willock teklifini duyurdular! İşte gözden çıkarılan bonservis bedeli...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 18 puanla 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş’ın Joe Willock teklifini duyurdular! İşte gözden çıkarılan bonservis bedeli...

Zirve yarışını sürdüren siyah-beyazlılar, hem ligde Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş’ın Joe Willock teklifini duyurdular! İşte gözden çıkarılan bonservis bedeli...

TRANSFER HAREKATI

Vincenzo Italiano yönetimindeki Kara Kartal, ara transfer döneminde ise kadrosuna yeni takviyeler yapma arzusunda.

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Beşiktaş’ın Joe Willock teklifini duyurdular! İşte gözden çıkarılan bonservis bedeli...

Buna göre, daha önce başkan Serdal Adalı'nın açıkladığı yıldız oyuncu adına yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Beşiktaş’ın Joe Willock teklifini duyurdular! İşte gözden çıkarılan bonservis bedeli...

JOE WILLOCK OPERASYONU

Beşiktaş, Newcastle United forması giyen Joe Willock için yaz aylarında görüşmelerde bulunmuş ancak mutlu sona ulaşamamıştı.

Beşiktaş’ın Joe Willock teklifini duyurdular! İşte gözden çıkarılan bonservis bedeli...

Tuttomercato'da yer alan haberde; siyah-beyazlılar, İngiliz orta saha oyuncusu için yeniden bir hamle yapacak.

Beşiktaş’ın Joe Willock teklifini duyurdular! İşte gözden çıkarılan bonservis bedeli...

KONTRATI SONA ERECEK

Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Willock, Premier Lig ekibinin kontrat yenileme yapmaması halinde serbest kalacak.

Beşiktaş’ın Joe Willock teklifini duyurdular! İşte gözden çıkarılan bonservis bedeli...

İŞTE GÖZDEN ÇIKARILAN BONSERVİS...

Buna karşın Joe Willock'u Beşiktaş'ın daha erken kadroya katabilmek için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.

Beşiktaş’ın Joe Willock teklifini duyurdular! İşte gözden çıkarılan bonservis bedeli...

Arsenal altyapısından yetişen Willock, 2021 yazında 29.4 milyon Euro karşılığında Newcastle United'ın yolunu tutmuşu.

Beşiktaş’ın Joe Willock teklifini duyurdular! İşte gözden çıkarılan bonservis bedeli...

PERFORMANSI

Bu sezon 11 maçta sahaya çıkan Willock, 3 kez ağları havalandırdı ve 1 asist kaydetti.

Beşiktaş’ın Joe Willock teklifini duyurdular! İşte gözden çıkarılan bonservis bedeli...

10, 8 ve kanat pozisyonlarında görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt değeri 18 milyon Euro.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BEŞİKTAŞ