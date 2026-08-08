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Beşiktaş’ın yıldızı ülkesine dönüyor! Transfer izni çıktı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta bir ayrılığın daha yaşanmak üzere olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların, transfere onay verdiği aktarıldı.

Giriş Tarihi: 08.08.2026 17:04