Beşiktaş’ın yıldızı ülkesine dönüyor! Transfer izni çıktı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken takımdaki isimlerin geleceği de merak ediliyor. Siyah-beyazlılarda, bir ayrılığın daha yaşanmak üzere olduğu iddia edildi. Beşiktaş'a tecrübeli futbolcu için transfer teklifi geldiği belirtildi. UDUOKHAI'YE KANCA Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Felix Uduokhai'ye Almanya'dan talip çıktığı aktarıldı. Werder Bremen'in Felix Uduokhai transferi için Beşiktaş'a teklifte bulunduğu kaydedildi. Werder Bremen kurmaylarının, transferi bitirmek için bu hafta sonu İstanbul'da olacağı vurgulandı. TRANSFER İZNİ ÇIKTI Beşiktaş'ın yabancı sayısını azaltmak için transfere 'tamam' dediği belirtildi. Felix Uduokhai'nin Werder Bremen'e transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi. SCHALKE İLE ANLAŞAMADI Felix Uduokhai için Schalke 04 talip olmuş ancak görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Felix Uduokhai ile ayrılık kararı aldıklarını daha önce açıklamıştı.