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Beşiktaş’ın yıldızı ülkesine dönüyor! Transfer izni çıktı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta bir ayrılığın daha yaşanmak üzere olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların, transfere onay verdiği aktarıldı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 08.08.2026 17:04
Beşiktaş’ın yıldızı ülkesine dönüyor! Transfer izni çıktı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken takımdaki isimlerin geleceği de merak ediliyor.

Beşiktaş’ın yıldızı ülkesine dönüyor! Transfer izni çıktı

Siyah-beyazlılarda, bir ayrılığın daha yaşanmak üzere olduğu iddia edildi.

Beşiktaş’ın yıldızı ülkesine dönüyor! Transfer izni çıktı

Beşiktaş'a tecrübeli futbolcu için transfer teklifi geldiği belirtildi.

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Beşiktaş’ın yıldızı ülkesine dönüyor! Transfer izni çıktı

UDUOKHAI'YE KANCA

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Felix Uduokhai'ye Almanya'dan talip çıktığı aktarıldı.

Beşiktaş’ın yıldızı ülkesine dönüyor! Transfer izni çıktı

Werder Bremen'in Felix Uduokhai transferi için Beşiktaş'a teklifte bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaş’ın yıldızı ülkesine dönüyor! Transfer izni çıktı

Werder Bremen kurmaylarının, transferi bitirmek için bu hafta sonu İstanbul'da olacağı vurgulandı.

Beşiktaş’ın yıldızı ülkesine dönüyor! Transfer izni çıktı

TRANSFER İZNİ ÇIKTI

Beşiktaş'ın yabancı sayısını azaltmak için transfere 'tamam' dediği belirtildi.

Beşiktaş’ın yıldızı ülkesine dönüyor! Transfer izni çıktı

Felix Uduokhai'nin Werder Bremen'e transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Beşiktaş’ın yıldızı ülkesine dönüyor! Transfer izni çıktı

SCHALKE İLE ANLAŞAMADI

Felix Uduokhai için Schalke 04 talip olmuş ancak görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı.

Beşiktaş’ın yıldızı ülkesine dönüyor! Transfer izni çıktı

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Felix Uduokhai ile ayrılık kararı aldıklarını daha önce açıklamıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VİNCENZO ITALİANO #BEŞİKTAŞ #TRANSFER #FELİX UDUOKHAİ