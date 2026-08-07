Beşiktaş’ın zaferi sonrası transfer uyarısı! ‘Santrfor daha fazla beklememeli’

MURAT ÖZBOSTAN: İKİ BOMBA TRANSFER ÇOK DAHA İYİ YAPAR!

Beşiktaş için gecenin özeti tek cümleyle şu: Sonuç harika, oyun umut verici ama iş henüz bitmedi. Siyah-beyazlılar, play-off yolunda çok önemli bir adım attı. Üstelik bunu sadece skorla değil, oyun üstünlüğüyle de yaptı. Kralove'nin üzerinde bir kaliteye sahip olduğunu sahada net biçimde gösterdi.