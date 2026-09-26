Beşiktaşlı Dusan Vlahovic, Juventus’u pişman etti! ‘En çok özlenen oyuncu’

Fabio Miretti'yi de örnek gösteren Riccardo Gambelli, "Aynı şekilde Miretti de öyle. İtalyan oyuncular birer değer. Onu daha fazlasını yapabilecek bir oyuncu olarak görüyorum ve bu ciddi bir kayıp. Juventus'a iyi bir şekilde uyum sağlayabilirdi. Mali sorunlar onun fedakarlığına yol açtı. Bunlar kanayan iki yara, Vlahovic ve Miretti" açıklamasını yaptı.