Beşiktaşlı Dusan Vlahovic, Juventus’u pişman etti! ‘En çok özlenen oyuncu’

Juventus ile yeni sözleşme imzalamayan ve Beşiktaş'a imza atan Dusan Vlahovic sezona etkili bir başlangıç yaparak start verdi. Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ta 7 maça çıktı ve 5 gol atma başarısı gösterdi. MAÇ ÖZETİ İZLE | İtalya - Belçika Sırp golcünün Beşiktaş'ta gösterdiği performans, İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı. 'EŞSİZ BİR OYUNCU' Juventus'un eski golcüsü Luca Toni, 'Dusan klasik bir santrfor. Ne Kolo Muani ne de Nick Woltemade, ceza sahası içinde onun gibi bitirici değil. O eşsiz bir oyuncu' dedi. La Gazzetta dello Sport'a konuşan Luca Toni, Dusan Vlahovic'in ayrılığına dair şu sözleri dile getirdi: 'Juventus seçimlerini yaptı ve sözleşmeyle ilgili maddelerin bunda rol oynamış olması muhtemel.' 'ONU TUTABİLECEKLERİNİ UMUYORDUM' Juventus'un azınlık hissedarlarından Riccardo Gambelli, Radio Binaconera'ya konuştu. Riccardo Gambelli, 'Bana göre o üst düzey bir oyuncuydu. Juve'de iyi işler yaptı. Sakatlıklar nedeniyle zor dönemler geçirdi ama üzerine düşeni yaptı. Ayrılması benim için üzücü, onu tutabileceklerini umuyordum' ifadelerini kullandı. Fabio Miretti'yi de örnek gösteren Riccardo Gambelli, 'Aynı şekilde Miretti de öyle. İtalyan oyuncular birer değer. Onu daha fazlasını yapabilecek bir oyuncu olarak görüyorum ve bu ciddi bir kayıp. Juventus'a iyi bir şekilde uyum sağlayabilirdi. Mali sorunlar onun fedakarlığına yol açtı. Bunlar kanayan iki yara, Vlahovic ve Miretti' açıklamasını yaptı. 'EN ÇOK ÖZLENEN OYUNCU' Juventus'un bir diğer eski yıldızı Domenico Marocchino ise Tuttomercato'da konuştu. Domenico Marocchino, 'Bence en çok özlenen oyuncu Vlahovic oldu. Antrenörler taktikleri verir ve belirler ancak maçı gerçekten belirleyen oyunculardır. Vlahovic çok eleştirildi ama yine de topu ağlara gönderiyor' dedi.