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Beşiktaşlı Dusan Vlahovic, Juventus’u pişman etti! ‘En çok özlenen oyuncu’

Beşiktaş'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic performansıyla ön plana çıktı. Sırp santrfor için İtalya'da yapılan yorumlar dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 26.09.2026 17:30 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 18:08
Beşiktaşlı Dusan Vlahovic, Juventus’u pişman etti! ‘En çok özlenen oyuncu’
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Juventus ile yeni sözleşme imzalamayan ve Beşiktaş'a imza atan Dusan Vlahovic sezona etkili bir başlangıç yaparak start verdi.

Beşiktaşlı Dusan Vlahovic, Juventus’u pişman etti! ‘En çok özlenen oyuncu’

Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ta 7 maça çıktı ve 5 gol atma başarısı gösterdi.

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Beşiktaşlı Dusan Vlahovic, Juventus’u pişman etti! ‘En çok özlenen oyuncu’

Sırp golcünün Beşiktaş'ta gösterdiği performans, İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı.

Beşiktaşlı Dusan Vlahovic, Juventus’u pişman etti! ‘En çok özlenen oyuncu’

"EŞSİZ BİR OYUNCU"

Juventus'un eski golcüsü Luca Toni, "Dusan klasik bir santrfor. Ne Kolo Muani ne de Nick Woltemade, ceza sahası içinde onun gibi bitirici değil. O eşsiz bir oyuncu" dedi.

Beşiktaşlı Dusan Vlahovic, Juventus’u pişman etti! ‘En çok özlenen oyuncu’

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Luca Toni, Dusan Vlahovic'in ayrılığına dair şu sözleri dile getirdi: "Juventus seçimlerini yaptı ve sözleşmeyle ilgili maddelerin bunda rol oynamış olması muhtemel."

Beşiktaşlı Dusan Vlahovic, Juventus’u pişman etti! ‘En çok özlenen oyuncu’

"ONU TUTABİLECEKLERİNİ UMUYORDUM"

Juventus'un azınlık hissedarlarından Riccardo Gambelli, Radio Binaconera'ya konuştu.

Beşiktaşlı Dusan Vlahovic, Juventus’u pişman etti! ‘En çok özlenen oyuncu’

Riccardo Gambelli, "Bana göre o üst düzey bir oyuncuydu. Juve'de iyi işler yaptı. Sakatlıklar nedeniyle zor dönemler geçirdi ama üzerine düşeni yaptı. Ayrılması benim için üzücü, onu tutabileceklerini umuyordum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı Dusan Vlahovic, Juventus’u pişman etti! ‘En çok özlenen oyuncu’

Fabio Miretti'yi de örnek gösteren Riccardo Gambelli, "Aynı şekilde Miretti de öyle. İtalyan oyuncular birer değer. Onu daha fazlasını yapabilecek bir oyuncu olarak görüyorum ve bu ciddi bir kayıp. Juventus'a iyi bir şekilde uyum sağlayabilirdi. Mali sorunlar onun fedakarlığına yol açtı. Bunlar kanayan iki yara, Vlahovic ve Miretti" açıklamasını yaptı.

Beşiktaşlı Dusan Vlahovic, Juventus’u pişman etti! ‘En çok özlenen oyuncu’

"EN ÇOK ÖZLENEN OYUNCU"

Juventus'un bir diğer eski yıldızı Domenico Marocchino ise Tuttomercato'da konuştu.

Beşiktaşlı Dusan Vlahovic, Juventus’u pişman etti! ‘En çok özlenen oyuncu’

Domenico Marocchino, "Bence en çok özlenen oyuncu Vlahovic oldu. Antrenörler taktikleri verir ve belirler ancak maçı gerçekten belirleyen oyunculardır. Vlahovic çok eleştirildi ama yine de topu ağlara gönderiyor" dedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#DUSAN VLAHOVİC #BEŞİKTAŞ #JUVENTUS