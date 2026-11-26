Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer Sheva ile kozlarını paylaştı. Batumi Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaşlı futbolcular alkış topladı. Siyah-beyazlılar, seremonide İsrailli futbolcular ile selamlaşmayı reddetti. 'KAHROLSUN İSRAİL' TEZAHÜRATLARI Beşiktaş taraftarları bu sırada, 'Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük' tezahüratları yükseldi. Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü de maç öncesi ön plana çıkan bir harekete imza attı. Yazı tura atışında hakemlerle selamlaşan Orkun Kökçü, İsrailli rakibine elini uzatmadı. Orkun Kökçü aynı zamanda fotoğraf çekimine de katılmadı.