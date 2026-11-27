Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Batum'da oynanan karşılaşmada İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından lig etabında puanını 10'a yükselten siyah-beyazlılar, ilk 8 yolunda ciddi bir adım atmış oldu. Siyah-beyazlıların 22 yaşındaki sol beki Kassoum Ouattara'nın gece yarısı yaptığı paylaşım ise dikkatleri çekti. GECE YARISI PAYLAŞTI Fildişi Sahilli savunma oyuncusu paylaşımında, 'Futbol; barış, saygı ve dayanışma sporudur. Sınırları, kökenleri ve dinleri aşarak halkları bir araya getiren bir spordur. Ancak sahada savunduğumuz değerler, saha dışında da var olmalıdır. Dünyanın farklı bölgelerinde bazı halkların yaşadığı acılara ve maruz kaldığı adaletsizliklere karşı duyarsız kalmamak önemlidir. Çünkü saygı, dayanışma ve insanlık sınır tanımamalıdır. 'HERKES İÇİN BARIŞ' Kongo'ya özgürlük, Filistin'e özgürlük, Uygurlara özgürlük. Rohingyalara özgürlük. Herkes için barış. Herkes için adalet. Her şeyden önce insanlık.' ifadelerini kullandı. TAKIM ARKADAŞLARINDAN BEĞENİ Kassoum Ouattara'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı birçok takım arkadaşının da beğendiği görüldü. BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI Ayrıca maç sonu sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kassoum Ouattara, 'Tüm ezilen insanlar için!' ifadesini kullandı. MAÇIN SONUNA DAMGA VURDU Outtara, Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçının bitiş düdüğüyle birlikte Filistin bayrağını reklam panolarındaki UEFA yazısının üstüne koymuştu. Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusunun yaptığı bu hareket gecenin en çok konuşulan konuları arasına girmişti.