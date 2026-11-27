GECE YARISI PAYLAŞTI

Fildişi Sahilli savunma oyuncusu paylaşımında, "Futbol; barış, saygı ve dayanışma sporudur. Sınırları, kökenleri ve dinleri aşarak halkları bir araya getiren bir spordur. Ancak sahada savunduğumuz değerler, saha dışında da var olmalıdır.