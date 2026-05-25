Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta 2 ayrılık kararı! Sözleşme feshi gündemde

Beşiktaş’ta 2 ayrılık kararı! Sözleşme feshi gündemde

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları hız kazanmışken, gelecek sezon kadrosunda düşünülmeyen 2 isim daha belli oldu. Siyah-beyazlıların, tecrübeli futbolcu ile sözleşme feshi yapabileceği vurgulandı.

Giriş Tarihi: 25.05.2026 17:41
Beşiktaş’ta 2 ayrılık kararı! Sözleşme feshi gündemde

Futbol direktörlüğü görevine Önder Özen'i getiren Beşiktaş'ta gözler yeni teknik direktöre çevrildi.

Beşiktaş’ta 2 ayrılık kararı! Sözleşme feshi gündemde

Önder Özen'in sunduğu rapor doğrultusunda teknik direktör arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta kadro planlaması da netleşmeye başladı.

Beşiktaş’ta 2 ayrılık kararı! Sözleşme feshi gündemde

Beşiktaş'ta gelecek sezon için kadroda düşünülmeyen 2 futbolcu ile ilgili karar dikkat çekti.

Beşiktaş’ta 2 ayrılık kararı! Sözleşme feshi gündemde

ONANA İLE SÖZLEŞME FESHİ

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Jean Onana'nın sözleşmesini feshetmesinin beklendiği belirtildi.

Beşiktaş’ta 2 ayrılık kararı! Sözleşme feshi gündemde

Kamerunlu futbolcudan ilk olarak kendisine takım bulmasının istendiği vurgulandı.

Beşiktaş’ta 2 ayrılık kararı! Sözleşme feshi gündemde

26 yaşındaki Jean Onana, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Genoa'da 4 maça çıktı ve toplam 61 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş’ta 2 ayrılık kararı! Sözleşme feshi gündemde

UDUOKHAI'YE TEKLİFLER BEKLENECEK

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon devre arasında teklif alan ancak teknik heyet kararı sonrası takımda kalan Felix Uduokhai'nin ayrılığının beklendiği kaydedildi.

Beşiktaş’ta 2 ayrılık kararı! Sözleşme feshi gündemde

Beşiktaş yönetiminin, Felix Uduokhai için gelecek transfer tekliflerini değerlendireceği belirtildi.

Beşiktaş’ta 2 ayrılık kararı! Sözleşme feshi gündemde

SCHALKE PEŞİNE DÜŞTÜ

Felix Uduokhai transferi için Mainz'ın yanı sıra Schalke'nin de devreye girdiği vurgulandı.

Beşiktaş’ta 2 ayrılık kararı! Sözleşme feshi gündemde

Beşiktaş yönetiminin, Felix Uduokhai için 5-6 milyon euro civarındaki teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

Beşiktaş’ta 2 ayrılık kararı! Sözleşme feshi gündemde

28 yaşındaki Felix Uduokhai'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #SERDAL ADALI #JEAN ONANA #FELİX UDUOKHAİ