Beşiktaş’ta 2 ayrılık kararı! Sözleşme feshi gündemde

Futbol direktörlüğü görevine Önder Özen'i getiren Beşiktaş'ta gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Önder Özen'in sunduğu rapor doğrultusunda teknik direktör arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta kadro planlaması da netleşmeye başladı. Beşiktaş'ta gelecek sezon için kadroda düşünülmeyen 2 futbolcu ile ilgili karar dikkat çekti. ONANA İLE SÖZLEŞME FESHİ Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Jean Onana'nın sözleşmesini feshetmesinin beklendiği belirtildi. Kamerunlu futbolcudan ilk olarak kendisine takım bulmasının istendiği vurgulandı. 26 yaşındaki Jean Onana, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Genoa'da 4 maça çıktı ve toplam 61 dakika sahada kaldı. UDUOKHAI'YE TEKLİFLER BEKLENECEK Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon devre arasında teklif alan ancak teknik heyet kararı sonrası takımda kalan Felix Uduokhai'nin ayrılığının beklendiği kaydedildi. Beşiktaş yönetiminin, Felix Uduokhai için gelecek transfer tekliflerini değerlendireceği belirtildi. SCHALKE PEŞİNE DÜŞTÜ Felix Uduokhai transferi için Mainz'ın yanı sıra Schalke'nin de devreye girdiği vurgulandı. Beşiktaş yönetiminin, Felix Uduokhai için 5-6 milyon euro civarındaki teklifleri değerlendireceği ifade edildi. 28 yaşındaki Felix Uduokhai'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek.