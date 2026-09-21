Trend Galeri Trend Spor Murat Özbostan, Beşiktaş’taki 3 büyük eksiği açıkladı! 'Drama değil ama net mesaj...'

Murat Özbostan, Beşiktaş’taki 3 büyük eksiği açıkladı! "Drama değil ama net mesaj..."

Beşiktaş, Süper Lig'in 6.haftasında Amedspor deplasmanında 3-2 mağlup olarak liderlik fırsatını kaçırdı. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, siyah-beyazlıların oyununu değerlendirirken, takımda eksik olan detaylara dikkat çekti. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 21.09.2026 09:49 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 10:14
Murat Özbostan, Beşiktaş’taki 3 büyük eksiği açıkladı! Drama değil ama net mesaj...

Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Amedspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı.

Murat Özbostan, Beşiktaş’taki 3 büyük eksiği açıkladı! Drama değil ama net mesaj...

Siyah-beyazlılar, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı 3-2'lik skorla kaybeden taraf oldu.

Murat Özbostan, Beşiktaş’taki 3 büyük eksiği açıkladı! Drama değil ama net mesaj...

Bu sonucun ardından Kartal, liderlik fırsatını teperek 12 puanda kaldı. Amedspor ise milli araya 13 puanla 1.sırada girdi.

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Murat Özbostan, Beşiktaş’taki 3 büyük eksiği açıkladı! Drama değil ama net mesaj...

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Amedspor karşısındaki Beşiktaş'ı ve oyununu değerlendirdi.

Murat Özbostan, Beşiktaş’taki 3 büyük eksiği açıkladı! Drama değil ama net mesaj...

MURAT ÖZBOSTAN: Liderlik fırsatını kaçırmamalıydı!

Marsilya zaferinin hemen ardından Beşiktaş, zorlu bir deplasmana çıktı. Mental olarak fazlasıyla yorgundu.. Amed, taraftarıyla bütünleşmiş, evinde adeta bir kale haline gelmiş bir takımdı. Nitekim maça fişek gibi başladılar.

Murat Özbostan, Beşiktaş’taki 3 büyük eksiği açıkladı! Drama değil ama net mesaj...

"OYUN KURMASINI ENGELLEDİ..."

Önde kurdukları baskı, Beşiktaş'ın oyun kurmasını engelledi. Özellikle Salih Özcan'ın orta sahadaki top kayıpları ve savunmanın uzaktan şutlara karşı yetersiz kalması, arka arkaya iki golü getirdi.

Murat Özbostan, Beşiktaş’taki 3 büyük eksiği açıkladı! Drama değil ama net mesaj...

Beşiktaş topa daha fazla sahip olsa da üretemedi. Diyarbakır'daki yüksek tempo, fauller, sürekli baskı ve hızlı çıkışlar siyah-beyazlıları zorladı.

Murat Özbostan, Beşiktaş’taki 3 büyük eksiği açıkladı! Drama değil ama net mesaj...

"NUBEL'İN EN KÖTÜ MAÇIYDI"

İkinci yarıda biraz toparlanıp gol buldular ama savunma hataları ve geçiş oyunu zayıflığı devam etti. Kaleci Nübel, geldiğinden beri en kötü maçını oynadı.

Murat Özbostan, Beşiktaş’taki 3 büyük eksiği açıkladı! Drama değil ama net mesaj...

"PSİKOLOJİK OLARAK ÇÖKERTTİ"

Hele üçüncü goldeki hatası inanılmazdı. Amed'in uzun mesafeden attığı goller, Beşiktaş'ı psikolojik olarak çökertti zaten. Şampiyonluk iddiası olan bir Beşiktaş için ligdeki ikinci yenilgi, tatsız bir durum!

Murat Özbostan, Beşiktaş’taki 3 büyük eksiği açıkladı! Drama değil ama net mesaj...

"DEPLASMAN DİRENCİ..."

Kazansaydı lider olacaktı ve ara tatile moral depolayarak girecekti. Bu sonuç bir dram değil ama net bir mesaj: Deplasman direnci, bireysel hataların önlenmesi ve zorlu sahalardaki disiplin hâlâ eksik.

Murat Özbostan, Beşiktaş’taki 3 büyük eksiği açıkladı! Drama değil ama net mesaj...

"GERÇEĞİ YÜZLERİNE VURDU..."

Italiano'nun takımı formda görünüyordu ama bu maç "Herkes her maçı aynı ciddiyetle oynamalı" gerçeğini yüzlerine vurdu. Hafta F.Bahçe'ye yaradı. Bir kaos yaşayan sarı lacivertli takım önce G.Saray'ın kaybettiğini gördü. Sonra Eyüp'e 8 gol attı. Üstüne Beşiktaş yenildi.

Murat Özbostan, Beşiktaş’taki 3 büyük eksiği açıkladı! Drama değil ama net mesaj...

"MAÇIN KIRILMA NOKTASIYDI"

Şimdi F.Bahçe'de bayram var! Futbol böyle bir şey işte! Bu arada şunu da yazmalıyım yine Beşiktaş aleyhine hatalar yapıldı. Özellikle Vlahovic'e yapılan (35) penaltıydı. Maçın da kırılma noktasıydı!

Murat Özbostan, Beşiktaş’taki 3 büyük eksiği açıkladı! Drama değil ama net mesaj...

MİLLİ ARA SONRASI RAKİP KOCAELİSPOR

Beşiktaş, milli aranın ardından Süper Lig'in 7.haftasında Kocaelispor'u konuk edecek. 11 Ekim Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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