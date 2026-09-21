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Murat Özbostan, Beşiktaş’taki 3 büyük eksiği açıkladı! 'Drama değil ama net mesaj...'
Murat Özbostan, Beşiktaş’taki 3 büyük eksiği açıkladı! "Drama değil ama net mesaj..."
Beşiktaş, Süper Lig'in 6.haftasında Amedspor deplasmanında 3-2 mağlup olarak liderlik fırsatını kaçırdı. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, siyah-beyazlıların oyununu değerlendirirken, takımda eksik olan detaylara dikkat çekti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.09.2026 09:49
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 10:14