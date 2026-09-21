Murat Özbostan, Beşiktaş’taki 3 büyük eksiği açıkladı! "Drama değil ama net mesaj..."

"MAÇIN KIRILMA NOKTASIYDI"

Şimdi F.Bahçe'de bayram var! Futbol böyle bir şey işte! Bu arada şunu da yazmalıyım yine Beşiktaş aleyhine hatalar yapıldı. Özellikle Vlahovic'e yapılan (35) penaltıydı. Maçın da kırılma noktasıydı!