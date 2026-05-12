Beşiktaş’ta çöküşün hikayesi! Ne istikrar ne başarı var

Beşiktaş, son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-21 sezonundan bu yana başarıya hasret kaldı. Harcanan milyon Euro'lara rağmen Süper Lig'de 2.'liği göremedi. Avrupa'da grup aşamasını geçemedi.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 11.05.2026 22:59 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 07:17
Süper Lig'de 2025- 26 sezonunun resmi olarak bitmesine bir maç kaldı… Şampiyonluk ipini Galatasaray göğüslerken yokları oynayan Beşiktaş'ın yarışı 4. sırada tamamlaması kesinleşti.

Bu sezona önce Avrupa sonra Konferans Ligi'nden elenerek başlayan Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yerine Sergen Yalçın'ı getirdi ancak lige erken havlu atmanın, kupaya yarı finalde veda etmenin önüne geçilemedi.

Kartal ligde derbi bile kazanamadı.

NE İSTİKRAR NE BAŞARI VAR

Geride kalan 5 sezon içerisinde Beşiktaş'ın tablosu, hem kadro hem de teknik adam noktasında istikrarsızlığı ortaya koydu.

Bu sürede A takıma 71 oyuncu dahil etti, sadece bonservise 225 milyon Euro ödedi ama sonuç alamadı. Söz konusu süreçte tam 10 hoca sahaya çıktı.

Sürekli olarak teknik adam değişikliğinin olduğu siyah-beyazlılar, 4 farklı sportif direktör ya da futbol koordinatörü ile çalıştı.

ZİRVEYE BİLE YAKLAŞAMADI

Beşiktaş, 2020-21'den bu yana Süper Lig'in zirvesine yaklaşamadı. Siyah-beyazlılar, 1'ini Trabzonspor, 4'ünü ise Galatasaray'ın şampiyon bitirdiği dönemlerde liderin tam 129 puan gerisinde kaldı.

Bu da 43 maç anlamına gelirken, ortaya çıkan bu görüntü Beşiktaş'ın durumunun özeti oldu.

Siyah-beyazlılar bu sezon 18 puan geriye düşerken, en az farkı 2022-23'te 10 puan ile gördü.

En ciddi fark ise 2023-24'te oluştu, 102 puanla Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonu 56 puan ile 6. sırada bitirmişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
