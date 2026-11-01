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Beşiktaş’ta deplasman kabusu! 5 maçta sadece 1 kez kazandı...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, çıktığı 5 maçın sadece 1'ini kazandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 01.11.2026 21:23 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 21:26
Beşiktaş’ta deplasman kabusu! 5 maçta sadece 1 kez kazandı...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı.

Beşiktaş’ta deplasman kabusu! 5 maçta sadece 1 kez kazandı...

Karşılaşmanın ilk yarısını Leandro Trossard'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarının başında Dusan Vlahovic'in golüyle 2-0 öne geçti.

Beşiktaş’ta deplasman kabusu! 5 maçta sadece 1 kez kazandı...

60. dakikada Winck'in attığı golle durumu 2-1 yapan Kasımpaşa, 87. dakikada Rafferty'nin golüyle skoru eşitledi. Mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 19'a yükseltirken ev sahibinin puanı 17 oldu.

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Beşiktaş’ta deplasman kabusu! 5 maçta sadece 1 kez kazandı...

KASIMPAŞA'DA YİNE KAZANAMADI

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanındaki galibiyet hasretini 4 sezona çıkardı.

Beşiktaş’ta deplasman kabusu! 5 maçta sadece 1 kez kazandı...

Kasımpaşa'da son galibiyetini 2022-23 sezonunda 5-2'lik skorla elde eden siyah-beyazlılar daha sonra oynadığı 4 maçtan da puan kaybıyla ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu galibiyetin ardından rakibiyle oynadığı 4 maçta 1 kez yenilirken geri kalan 3 maç da beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş’ta deplasman kabusu! 5 maçta sadece 1 kez kazandı...

TROSSARD 4 HAFTA SONRA GOL ATTI

Beşiktaş'ta Leandro Trossard, Kasımpaşa maçında suskunluğuna son verdi.

Beşiktaş’ta deplasman kabusu! 5 maçta sadece 1 kez kazandı...

Siyah-beyazlı formayla tek golünü Erzurumspor FK karşısında kaydeden tecrübeli oyuncu, Kasımpaşa karşısında ikinci kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş’ta deplasman kabusu! 5 maçta sadece 1 kez kazandı...

Sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından Kocaelispor, Trabzonspor, İstanbul Başakşehir maçlarını boş geçen Trossard, Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla yakaladığı fırsatı gole çevirerek kazanılan 3 puanda kritik rol oynadı.

Beşiktaş’ta deplasman kabusu! 5 maçta sadece 1 kez kazandı...

VLAHOVİC SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Dusan Vlahovic, 3 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş’ta deplasman kabusu! 5 maçta sadece 1 kez kazandı...

Siyah-beyazlı formayla 7. golünü kaydeden Sırp futbolcu, Kocaelispor karşısında attığı golün ardından ligde Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında rakip fileleri havalandıramazken UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace karşılaşmasını da boş geçti.

Beşiktaş’ta deplasman kabusu! 5 maçta sadece 1 kez kazandı...

Vlahovic yaşadığı bağırsak enfeksiyonu sebebiyle Hoffenheim deplasmanına götürülmemişti.

Beşiktaş’ta deplasman kabusu! 5 maçta sadece 1 kez kazandı...

DEPLASMAN KABUSU DEVAM EDİYOR

Ligdeki tüm puan kayıplarını deplasmanda yaşayan Beşiktaş, üst üste üçüncü dış saha maçını kazanamadı.

Beşiktaş’ta deplasman kabusu! 5 maçta sadece 1 kez kazandı...

Bu sezon deplasmanda sadece Fenerbahçe'yi yenerek evine 3 puanla dönen siyah-beyazlılar, Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor deplasmanlarının ardından Kasımpaşa'ya da takıldı.

Beşiktaş’ta deplasman kabusu! 5 maçta sadece 1 kez kazandı...

Bu sezon ligdeki ilk beraberliğini alan siyah-beyazlılar, 2-0 üstünlüğünü koruyamadığı maçta 1 puana razı oldu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#KASIMPAŞA #TRENDYOL SÜPER LİG #BEŞİKTAŞ