Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in performansı dikkat çekiyor. Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu için inanılmaz bir iddia geldi. Dusan Vlahovic'in dünya devinin radarında olduğu öne sürüldü. BAYERN İDDİASI TransferFeed'in haberine göre; Bayern Münih'in Harry Kane'in sakatlığı sonrası bir forvet transferi yapmak istediği belirtildi. Dusan Vlahovic'in Bayern Münih'in listesinde yer aldığı aktarıldı. 26 yaşındaki santrforla birlikte Ricardo Pepi ve Igor Thiago'nun da adaylar arasında olduğu vurgulandı. 12 GOLE ETKİ ETTİ Dusan Vlahovic, bu sezon Beşiktaş'ta 15 maça çıktı ve 11 gol ile 1 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olarak gösteriliyor. Dusan Vlahovic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. BEDELSİZ GELMİŞTİ Beşiktaş, Sırp santrfor için sezon başında bonservis bedeli ödememişti.