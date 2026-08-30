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Beşiktaş’ta gözler Vaclav Cerny’de! Alternatifi hazır

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta gözler Vaclav Cerny'nin geleceğine çevrildi. Siyah-beyazlılar, Vaclav Cerny'nin alternatifini belirledi.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 30.08.2026 00:03 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 07:05
Beşiktaş’ta gözler Vaclav Cerny’de! Alternatifi hazır

Siyah-beyazlıların Ernest Poku takviyesi sonrası, gözler Vaclav Cerny ve Milot Rashica'ya çevrildi.

Beşiktaş’ta gözler Vaclav Cerny’de! Alternatifi hazır

İki oyuncu için de tekliflere kapı açıldı. Rashica'ya planlamada yer verilmezken Cerny'nin de ayrılması durumunda sağ kanada hamle gelecek.

Beşiktaş’ta gözler Vaclav Cerny’de! Alternatifi hazır

CERNY'E RANGERS TALİP

Kartal'ın geçtiğimiz yaz Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Cerny'ye eski kulübü Rangers talip.

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Beşiktaş’ta gözler Vaclav Cerny’de! Alternatifi hazır

Beşiktaş, Çek futbolcu için 8-10 milyon Euro aralığında bonservis istiyor.

Beşiktaş’ta gözler Vaclav Cerny’de! Alternatifi hazır

İskoç ekibi, tecrübeli oyuncuyla da görüşmelere başladı.

Beşiktaş’ta gözler Vaclav Cerny’de! Alternatifi hazır

RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

Sözlü olarak Beşiktaş'ın kapısını çalan Rangers'ın, teklifini bugün resmiyete dökmesi bekleniyor.

Beşiktaş’ta gözler Vaclav Cerny’de! Alternatifi hazır

Siyah-beyazlı yönetim, 28 yaşındaki oyuncunun olası ayrılığına hazırlık içerisinde.

Beşiktaş’ta gözler Vaclav Cerny’de! Alternatifi hazır

LUKEBAKIO YENİDEN GÜNDEMDE

Kartal'ın gündeminde Dodi Lukebakio bulunuyor.

Beşiktaş’ta gözler Vaclav Cerny’de! Alternatifi hazır

Ernest Poku transferi öncesi de gündemde olan tecrübeli futbolcu için Benfica ile yapılan görüşmelerde kulübünün 20 milyon Euro üzeri talebi olmuştu.

Beşiktaş’ta gözler Vaclav Cerny’de! Alternatifi hazır

Beşiktaş, Cerny ayrılırsa rakamı aşağı çekip uygun bir ödeme planı çerçevesinde Belçikalı kanadın transferini gerçekleştirmeyi düşünüyor.

Beşiktaş’ta gözler Vaclav Cerny’de! Alternatifi hazır

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Lukebakio, sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve santrforda da oynayabiliyor. Belçikalı yıldız, bu sezon Benfica ile 5 maça çıktı, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #VACLAV CERNY #TRANSFER