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Beşiktaş’ta Hyeongyu Oh sürprizi! Yakın takip

Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeongyu Oh ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yıldız forvetin, Midtjylland maçında takip edildiği belirtildi.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 26.07.2026 19:17 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 19:18
Beşiktaş’ta Hyeongyu Oh sürprizi! Yakın takip

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, hücum hattında Hyeongyu Oh'un yanına bir ismi daha dahil etmek istiyor.

Beşiktaş’ta Hyeongyu Oh sürprizi! Yakın takip

Siyah-beyazlılar, forvet transferi için arayışlarını sürdürürken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş’ta Hyeongyu Oh sürprizi! Yakın takip

Hyeongyu Oh'un Midtjylland ile oynanan maçta izlendiği belirtildi.

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Beşiktaş’ta Hyeongyu Oh sürprizi! Yakın takip

SÜRPRİZ KANCA

Fotomaç'ın haberine göre; Hyeongyu Oh'un Premier Lig ve Avrupa'dan bazı takımların radarında olduğu ifade edildi.

Beşiktaş’ta Hyeongyu Oh sürprizi! Yakın takip

25 yaşındaki santrfor, Midtjylland maçına ilk 11'de başlamış ve 63 dakika sahada kalmıştı.

Beşiktaş’ta Hyeongyu Oh sürprizi! Yakın takip

Öte yandan Hyeongyu Oh için kısa süre önce Hull City iddiaları gündeme gelmişti.

Beşiktaş’ta Hyeongyu Oh sürprizi! Yakın takip

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

Hyeongyu Oh'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Beşiktaş’ta Hyeongyu Oh sürprizi! Yakın takip

25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’ta Hyeongyu Oh sürprizi! Yakın takip

Hyeongyu Oh, 2026 Dünya Kupası'nda 3 maçta şans buldu ve 1 gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş’ta Hyeongyu Oh sürprizi! Yakın takip

14 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI

Beşiktaş, Hyeongyu Oh için 2025-2026 sezonu başında Genk'e 14 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #MİDTJYLLAND #TRANSFER #VİNCENZO ITALİANO