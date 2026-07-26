Beşiktaş’ta Hyeongyu Oh sürprizi! Yakın takip

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, hücum hattında Hyeongyu Oh'un yanına bir ismi daha dahil etmek istiyor. Siyah-beyazlılar, forvet transferi için arayışlarını sürdürürken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hyeongyu Oh'un Midtjylland ile oynanan maçta izlendiği belirtildi. SÜRPRİZ KANCA Fotomaç'ın haberine göre; Hyeongyu Oh'un Premier Lig ve Avrupa'dan bazı takımların radarında olduğu ifade edildi. 25 yaşındaki santrfor, Midtjylland maçına ilk 11'de başlamış ve 63 dakika sahada kalmıştı. Öte yandan Hyeongyu Oh için kısa süre önce Hull City iddiaları gündeme gelmişti. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK Hyeongyu Oh'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. Hyeongyu Oh, 2026 Dünya Kupası'nda 3 maçta şans buldu ve 1 gol sevinci yaşadı. 14 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI Beşiktaş, Hyeongyu Oh için 2025-2026 sezonu başında Genk'e 14 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.