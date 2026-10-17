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Beşiktaş’ta Italiano hem uçurdu hem uçtu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 15 karşılaşmada sadece 3 yenilgi aldı. 2.40 ile kariyerinin en iyi puan ortalamasını yakaladı. Ayrıca Beşiktaş tarihinde Avrupa'da çıktığı ilk iki maçı kazanan ikinci hoca oldu.

Giriş Tarihi: 17.10.2026 11:52 Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 11:53