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Beşiktaş’ta Italiano hem uçurdu hem uçtu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 15 karşılaşmada sadece 3 yenilgi aldı. 2.40 ile kariyerinin en iyi puan ortalamasını yakaladı. Ayrıca Beşiktaş tarihinde Avrupa'da çıktığı ilk iki maçı kazanan ikinci hoca oldu.

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UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 17.10.2026 11:52 Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 11:53
Beşiktaş’ta Italiano hem uçurdu hem uçtu!

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo İtaliano, siyah-beyazlı camiada beklentileri fazlasıyla karşıladı.

Beşiktaş’ta Italiano hem uçurdu hem uçtu!

Takımını Avrupa Ligi'nde lig aşamasına taşıyan İtalyan hoca, performansını gruplarda da sürdürdü.

Beşiktaş’ta Italiano hem uçurdu hem uçtu!

Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2'lik sonuçla devirip, Kupa 2'de yoluna kayıpsız devam eden deneyimli teknik adam, 15 maçta sadece 3 mağlubiyet aldı.

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Beşiktaş’ta Italiano hem uçurdu hem uçtu!

Bu yenilgilerin 3'ü de deplasmanda (Alanya, Amed Sportif Faaliyetler, Kauno Zalgiris) geldi. 12 galibiyetle 2.40 puan ortalaması tutturan İtaliano, kariyerinin en iyi puan ortalamasını Beşiktaş'ta yakaladı.

Beşiktaş’ta Italiano hem uçurdu hem uçtu!

Bundan önceki en iyi derecesi, Serie C ekibi Arzignano'nun başındayken 2.00'dı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, aynı zamanda Beşiktaş tarihinde Bernd Schuster'in (2010) ardından Avrupa kupalarının grup/lig aşamalarında çıktığı ilk iki maçtan galip ayrılan ikinci teknik direktör ünvanını aldı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör